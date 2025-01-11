機場阿叔大聲傾電話狂講房事仲發惡鬧人　雞排妹：別影響到其他人

鄭家純（雞排妹）近日在Facebook表示，在機場貴賓室遇到一位台灣阿伯，講電話大談「開房間」、「做功德」等等，日籍服務員請他安靜點，阿伯還用日語罵回去，惱羞走人。鄭家純嘆說：「我們大家要互相提醒，不要拖累台灣旅客的平均素質。」



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鄭家純指出，在機場貴賓室遇到一個台灣伯講電話很大聲：

「他一開始是在講女人的身材怎樣怎樣，他自己喜歡什麼類型，被動主動開房間等等，後來在講他去年捐了八百萬台幣做功德。」



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鄭家純續指，阿伯喧嘩一陣子後，有日籍服務員過去請他小聲點，未料阿伯惱羞用日文罵回去，辯稱貴賓室裡大家都在說話，為何自己不能講？鄭家純本想站起來說「只有阿伯你很吵」，才剛站起來阿伯已經邊碎念邊離開。

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鄭家純最後說：

「我們大家要互相提醒，不要拖累台灣旅客的平均素質，等飛機很無聊想講電話很正常，但不要影響到其他人」、「動不動就把自己捐多少錢掛在嘴邊的人，好像大部分都很雷」。



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