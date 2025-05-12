歌手無懼走光真空曬身材　16歲因ADHD輟學寫歌放上網被賞識終爆紅

29歲美國女歌手Doja Cat人氣正旺，她也從不吝嗇大秀好身材，她日前出席Wango Tango音樂節活動，一席水藍色開到底的小洋裝，傲人雙峰全都露，讓人眼睛不知道該看哪，最猛的是她在台上激烈唱跳也不擔心走光，完美演出讓台下掌聲不斷。



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Doja Cat總是做自由且散發著強烈風格與獨特魅力，她過去曾坦言自己是ADHD（注意力不足及過動症）患者，長年飽受病痛所苦，但她仍堅定做自己，直言不諱的大膽發言也時常引起熱議或是被認為失言，卻也成為這一世代圈粉的原因。

Doja Cat過去曾坦言自己是ADHD（注意力不足及過動症）患者，長年飽受病痛所苦。（ig@DojaCat）

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Doja Cat 16歲就因為病情無法專注於學業而輟學，同時她開始實踐歌手夢，高三的她沒有作業與工作，每天的任務就是自學說唱、寫歌，然後把作品上傳到網路上，尋找樂聲與伴奏以製作音樂，最後真的被製作人挖掘，成功發片走向巨星之路。

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