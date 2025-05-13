林志穎合體狂野時速姜成鎬票價陷爭議 粉絲怒批騙錢 主辦方回應
撰文：聯合新聞網
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「Wonder Charge 2025台北國際汽車嘉年華」近日宣布將在6月6日起於臺北市信義計畫區盛大展開，其中國際級指標賽車運動盛事「世界電動方程式賽車Showrun」首度降臨台灣，以《狂野時速》（Fast & Furious）飾演人氣角色「韓」（Han）的姜成鎬確定赴台擔任活動大使，而長期喜愛賽車運動的巨星男神林志穎也榮膺賽車大使，兩人將會在活動上合體現身。
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根據「CTWANT」報導，該活動主打複合式汽車嘉年華，還找來玖壹壹、高爾宣、女團「GENBLUE幻藍小熊」演出，票價非常不親民，有不少區域是有遮蔽區，只有2萬元（台幣）的VIP票才能夠完整觀賞演出，讓不少粉絲怒批「當大家是盤子（意即騙錢）」。
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對此主辦方回應：「其實一般票都沒有指定座位，而是類似演唱會搖滾區可以自由移動的站票，因場地關係不可避免仍有少部份視線不佳的區域，提醒觀眾提早入場基本上都不會有遮蔽區域的。」
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