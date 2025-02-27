意大利名牌Fendi陷辱華！稱中國結為「韓國工藝」遭內地網民炮轟
撰文：中天新聞網
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中韓又引發文化爭議！
意大利知名精品Fendi早前找來韓國工匠推出聯名包包，採用使用類似中國結的編織設計，稱其為「韓國工藝」，暗指源自韓國傳統文化，豈料引發大陸網友眾怒，眼見事件延燒，Fendi表示將了解詳情。
陸媒《梨視頻》報道，Fendi與韓國手工藝匠人合作推出一款聯名包包，其設計使用類似中國結的編織工藝，而在Fendi社交平台官方帳號稱，這款工藝為「韓國工藝」，並暗指源自韓國傳統文化。
未料Fendi的宣傳說明引發大陸網友眾怒，有人認為中國結源自中華文化：
何時變成韓國的？
還有人揶揄：
「韓國在偷東西這塊我真的佩服」
「整個宇宙都是他們韓國的」
還有網友聯想到法國知名精品Dior馬面裙事件：
迪奧偷馬面裙，你們偷中國結是吧，你們沒有自己國家的東西嗎？
另有網友忍不住表示：
此次聯名包設計雖美，但將中國結編織工藝歸為韓國工藝欠妥，應尊重文化起源，避免誤導大眾。
還有網友要求Fendi中國大陸區代言人、女星唐嫣出面表態，不過唐嫣至今尚未做出任何說明。眼見事件越演越烈，Fendi中國大陸客戶服務中心工作人員回應稱，已注意到相關情況，已反映到相關部門，將進行處理。
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