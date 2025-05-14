王喜被迷姦懶人包　盤點入行至今6大爭議　一原因與TVB反面被雪藏

早前以《烈火雄心》系列中消防員一角深入民心的王喜，他今年一月自爆腎衰竭，差點要終身洗腎，好在治療後漸漸恢復，而近日，他驚爆腎衰竭背後原因，控訴在台遭迷姦。



王喜近日在個人YouTube頻道「喜來大DD」驚爆自己去年兩度在台灣遭迷姦，甚至因此患上橫紋肌溶解症，引發急性腎衰竭。他在影片中講述兩次事發經過，表示首次發生於7月15日，他原與友人相約新竹，但中途被陌生人圍堵並失聯，清晨於另一名友人家中醒來時感覺被壓制、失去意識，清醒後發現全身疼痛、身有傷痕，友人卻毫無異狀。第二次事件發生於12月10日，王喜在兩名友人家中吃完對方準備的宵夜後再次失去意識，醒來時發現自己在床上全身赤裸，懷疑再度遭性侵。

王喜近日在個人YouTube頻道「喜來大DD」驚爆自己去年兩度在台灣遭迷姦。（Youtube@喜來大DD）

王喜表示他在明顯受傷狀態下未獲協助，表達對台灣警方與醫療系統的失望。（Youtube@喜來大DD）

王喜表示，事後他前往醫院急診，他控訴未獲詳細診治，僅被給予止痛藥，直至數日後才確診為橫紋肌溶解症，病情惡化導致急性腎衰竭，醫護甚至表示他恐需終生洗腎。他還稱他在明顯受傷狀態下未獲協助，表達對台灣警方與醫療系統的失望，同時並公開傷勢照及就醫證明，引起討論。

王喜自爆在台遭迷姦讓人震驚，他過往也曾因言行爆爭議，而讓台灣網友最有印象的，就是疫他曾發文稱在桃園機場遭採檢人員捅流鼻血，發「通緝文」要對方自首事件。

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王喜爭議：

一、2022年桃園機場「PCR採檢流鼻血事件」

王喜於2022年抵達台灣桃園機場入境時，接受新冠PCR採檢。他指控一名醫護人員採樣手法粗暴，導致其鼻血直流，並在社群上發文「通緝」該醫護，引發台灣社會熱議。台灣防疫指揮中心澄清檢體送驗流程為常規操作，醫護並未逃離現場。此事件引起社會輿論兩極反應。有人支持王喜，認為他有權表達不滿，也有人批評他小題大造，對第一線防疫人員造成不必要的壓力。王喜後來在社群上道歉，但仍堅持要求相關醫護人員出面說明。

王喜指控一名醫護人員採樣手法粗暴，導致其鼻血直流。（IG@wong_he）

二、2024年自爆兩度在台遭迷姦

王喜在2025年影片中披露，自己於2024年在台灣新竹及台北兩度遭友人迷姦，甚至因此引發橫紋肌溶解症與急性腎衰竭。雖然他公開就醫證明與傷勢照，但未報警處理、細節混亂，也引發部份網友質疑真實性與誠信問題。另有輿論認為他勇敢揭露創傷，也有人質疑其言論可能誤導社會觀感。

王喜表示自己在台灣兩度遭友人迷姦。（IG@wong_he）

三、政治立場鮮明，批評港府與中國政府

王喜長期批評中國政府及香港特區政府，曾在反修例運動期間公開聲援抗議者。他因此被中國網友與媒體封殺，也有部份親中媒體點名他為「激進分子」。

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四、與TVB翻臉，批娛樂圈潛規則

王喜在TVB出道並有代表作如《烈火雄心》，但他後期多次批評TVB制度保守、重用親信、壓榨藝人。他還聲稱因不肯參加飯局、不願附和高層而遭雪藏，反映出娛樂圈存在「潛規則」，卻也因此與舊東家關係決裂。

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五、網路言論偏激、涉陰謀論質疑

王喜近年經常在網路上發表偏向陰謀論的言論，例如認為自己被監控、質疑醫療與警察體系操控事件等。他也曾質疑疫苗安全性，引發網民熱議與批評。

六、與圈內人多有口角

由於王喜直言不諱，曾與圈內多位藝人或主持人起爭執。他不諱言指出某些同行表面和善、私下排擠，或批評某些節目內容低俗，導致他被標籤為「難相處」、「不好合作」。

王喜事件在網上引起廣泛討論。（截圖）

王喜事件在網上引起廣泛討論。（截圖）

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