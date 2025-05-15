李芷霖不雅照外流連累隊友被揭黑歷史「她」做兩年小三搶人夫

台灣啦啦隊女神「霖霖」李芷霖近日深捲不倫風波，不雅照還遭爆料者外流，她和經紀公司「莉奈文創」都對外指稱是不實指控，除了私密照為前任林庭謙所拍，其餘圖片包含鹹濕相、對話截圖皆是惡意改圖，後有網友也抓到塗改痕跡，為李芷霖證明清白。不過，棒球隊味全龍昨（14）日主場迎戰中信兄弟，小龍女官方稍早表示李芷霖和小珍奶（王芯羽）將缺席應援。



台灣啦啦隊女神「霖霖」李芷霖近日深捲不倫風波。（IG@leelin0）

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李芷霖日前遭一名自稱人妻的Dcard網友，指控勾搭上自己丈夫，並釋出聊天對話、不雅照、網購情趣用品紀錄等多張圖證明，李芷霖所屬經紀公司率先反駁為合成圖，她也親自拍片說明，否認不倫一說，也強調將蒐證提告。原本外界支持原PO佔多數，但原PO後來放再上一段新的影片，片中多處有修圖痕跡，令輿論逆轉。

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此外，同隊的女孩小珍奶也受波及，網友重提她搶人夫的黑歷史，她當時挨告受罰，據判決書指出，她2020年擔任科技業管理師期間，與周男發展長達2年的婚外情，周妻於2020年10月收到匿名臉書訊息，內容為兩人的親密出遊照。即便小珍奶否認到底，但證據確鑿，難逃法網。

同隊的女孩小珍奶也受波及。（IG@bubbletea_wang）

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如今兩人爭議纏身，小龍女官方社群稍早發布消息，表示：

「因小珍奶近期狀態需要休息，霖霖也需處理重要事務，兩位女孩將請假一天，請球迷粉絲見諒，謝謝大家。」



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