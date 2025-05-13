18歲百萬美少女網紅突傳「被抹黑勒索到自殺」　警調查揭驚人真相

大陸四川省成都市一名18歲網紅「是小念噢」，日前傳出疑因不堪遭到勒索而走上絕路，引發關注。不過成都市警方12日調查後發現，這起事件竟是網紅自導自演。



綜合陸媒報道，11日凌晨擁有百萬粉絲的網紅「是小念噢」帳號，突然發布訃告，稱小念已於10日深夜11時左右，在成都身亡，年僅18歲。

內地百萬網紅「是小念噢」（微博圖片）

點圖放大瀏覽更多「是小念噢」的照片：

+ 33

據訃告及評論區自稱家屬的網友透露，小念之所以走上絕路，是因為遭人勒索：

對方開口就要130萬，小念承受不了巨大的壓力，最終選擇輕生。

還有網友曝光疑似她生前與好友的聊天記錄，內容顯示早在今年1月，就曾因網路謠言和抹黑感到崩潰，表達過輕生念頭，她曾表示：

我真的快撐不下去了，我沒有做那些事，卻被造謠到這種地步。

陸媒《澎湃新聞》報道，成都市公安局錦江分局13日發布的警情通報指出，警方11日注意到有一名自媒體用戶在網路上發布「博主於5月10日晚間11時在成都自殺去世，帳號已交由親友管理」的訊息。該帳號在留言區還聲稱遭人勒索130萬人民幣，導致當事人輕生，警方隨即展開調查，透過電話與視訊聯繫確認該網紅身分為18歲安徽芜湖籍的孫姓女子。

為進一步釐清案情，警方12日前往她所在地區與本人會面調查。在微博擁有眾多粉絲的「是小念噢」坦承，她是出於一時衝動，刻意編造「輕生離世」的假消息，並在留言區冒充親友發文，企圖製造「遭人勒索導致輕生」的悲情劇情。針對留言中提及的勒索情節，孫姓女子聲稱曾遭網民造謠辱罵並索取財物，但她本人未曾匯款，且已將對方封鎖刪除，當時也未向警方報案。警方表示，這部分情況仍在進一步核查中。

【延伸閱讀】中國千萬網紅「小慧君」遭全面封殺！曾淚控老闆性騷擾 下場曝光（點圖放大瀏覽）：

+ 26

延伸閱讀：

影/揭美中貿易談判2天結束內幕！介文汲：美國無條件投降了

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】