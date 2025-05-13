日本76kg肥妹「減肥不減胸」驚變44kg激靚女神　大方公開瘦身方法

一名日本女生紅葉日前在日本電視台節目「世界仰天ニュース」中分享自己的減重故事，她從76公斤成功瘦至44公斤，3年間共減重32公斤。這段蛻變歷程不僅改變了她的外表，更讓她找到人生新方向。



紅葉從小是排球選手，在中學就讀排球強校時期，因應訓練需求必須大量進食。然而升上大學後，運動量銳減但仍保持大量進食的習慣，導致體重快速上升至76公斤。

日本女生紅葉日前在日本電視台節目中分享自己的減重故事，她從76公斤成功瘦至44公斤，3年間共減重32公斤。（《世界仰天ニュース》節目截圖）

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直到一次在兼職工作中，被一位體型肥胖的男性顧客評論：

你也差不多嘛，和我一樣胖。

這句話觸動了她決心改變的契機。

在減重初期，紅葉也曾嘗試極端的減重方式，包括服用瀉藥、極端節食等。她在節目中表示：

那時候掉體重快，但狀況極差，整天沒精神、掉髮、皮膚變差、月經亂掉。

所幸及時發現問題，改採「吃對、動對、睡對」的健康方式。

目前已成為飲食顧問的紅葉強調：

人有80%是靠飲食在改變的。

她建議，減重不是盲目運動或極端節食，而是要從飲食管理開始做起。在運動方面，她建議初學者可從每週進行15至30分鐘有氧運動搭配15至30分鐘肌力訓練開始，週末則可進行瑜伽或伸展運動，週日安排休息。

除了飲食和運動，紅葉也特別強調睡眠和壓力管理的重要性。她表示，每晚保持7至8小時的充足睡眠，不僅能幫助控制食慾荷爾蒙，也能避免因壓力導致的腹部囤積脂肪。

最後，紅葉在節目中勉勵正在減重的人，強調剛開始不需要100分，因為「持續才是關鍵」，每天做運動，一點一滴累積就是正在前進的證明：

瘦下來不是為了誰，是為了自己更自在地生活。

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