母親節聚餐被誤認「兩姊妹」原來是夫妻！愛穿女裝獲父母老婆接受

有「最美檢察官」之稱的台灣新北地檢署檢察官陳漢章（綽號「樂檢」），因喜愛女裝打扮並時常在社群平台分享生活點滴，吸引上萬人追蹤。



母親節期間，他與家人至新竹北埔餐廳用餐，其間發生一段令人莞爾的插曲，更因高EQ回應酸民，再次受到網友熱烈討論與讚賞。

陳漢章在臉書發文分享母親節聚餐趣事的附圖（陳漢章Facebook）

愛女裝打扮獲妻子及父母接受 點圖放大看更多陳漢章的照片：

+ 19

陳漢章在臉書發文分享當日趣事，表示與父母、岳父母、妻子及小舅子家人一同聚餐時，現場剛好有當地耆老認出他的父母，便親切上前打招呼。其中一位耆老指著他與太太問道：

這兩位是你女兒嗎？長得好像喔。

雖然父親已接受陳漢章穿女裝示人，但在外人面前仍難以開口稱他為「女兒」，而陳漢章也怕讓父親難堪，因此微笑緩頰：

對啊，我是他小孩。

但這位耆老並未就此停下，接著又指著陳漢章的小舅子問：「這是你女婿？」再繼續將陳的岳父母誤認為其他親戚，卻全都認錯，陳漢章無奈道：「難道……這就是一步錯，步步錯嗎？提醒我們，在外面還是不要亂認人的好。」

陳漢章強調自己完全沒有覺得被冒犯，只是單純覺得好笑，並表示：

叫我女兒我很開心，只是就有點對不起我爸跟耆老了。

貼文曝光後，除了獲得大量正面留言，也出現有網友酸言「看起來還是很像男人」。面對攻擊性發言，陳漢章僅以18字簡短回應：

那也請妳貼上您的照片讓我指教、學習一下。

語氣平和卻不失風度，高EQ的回應讓網友力挺：

「看起來漂亮的不得了！不要理這種無聊的人」

「那個是鍵盤俠，不用理會、一般見識 」



不少網友留言支持：

「只要家人認同，自己開心最重要」

「爸爸願意陪你一起吃飯，就是無聲的支持」

「這樣的回應讓人佩服又心疼」

「你真的很美，美在心裡、美在態度」



【延伸閱讀】日本「超可愛美少女」一開口竟是男神級嗓音 網民大讚裝扮零破綻（點圖放大瀏覽）：

+ 19

延伸閱讀：

不愧是鼎泰豐！候位廣播叫號藏「貼心細節」 網大讚：真是太國際化了

老公月收30萬就不上班？全職太太「靠爸接濟」 網傻眼：憑什麼養妳

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】