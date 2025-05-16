汪小菲明日再婚馬筱梅　S媽悲痛提出一要求：什麼世界什麼法律？

已故女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲明天將與馬筱梅補辦婚宴。今（16日）凌晨，S媽無預警發文提起此事，並悲痛提出要求，希望汪小菲夫妻能好好照顧她的愛孫。



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S媽（黃春梅）於16日凌晨發文抒發心情，內文寫道：

「不知白天還是黑夜、打開窗簾外篇一片漆黑、一個星期要消失了、為什麼走不出來、是我不夠努力、我必須得把小女兒拉出來、我的女婿具（具俊曄）也是要走出來！」



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接著S媽話鋒一轉，突然提起前女婿汪小菲即將再婚、補辦婚禮一事，S媽感傷地寫道：

「希望他們婚後能夠愛我的孫孫、熙媛用命生的孩子、可憐的孩子，沒了媽媽、沒經他們同意、近在咫尺我確不能看、什麼世界什麼法律？？」



該篇貼文曝光後，湧入不少網友留言替S媽加油打氣：

「S媽，妳一定要過的好，長命百歲，妳們全家的善良，老天一定會善待妳們全家」

「S媽！加油！妳一定可以走出來！」

「S媽～放下一切！先讓自己走出來⋯」。



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