38歲最佳女主角5年前閃婚如今誕下第2胎　保護孩子私隱不公開性別

38歲日本國民女神石原里美（又名石原聰美）17日透過所屬事務所 Horipro 官方網站宣布，已順利產下第二胎，也透露看到寶寶出生時的激動心情：「感動得流下眼淚。」



石原里美透過所屬事務所宣布順利誕下第二胎。（IG@_ishihara__satomi_）

【圖輯】點圖放大看更多石原里美靚相👇👇👇

+ 15

石原里美在聲明中表示：

「這次很順利地迎來了第二個寶寶，能夠再次由三年前第一胎時照顧我的醫生和助產士接生，讓我感動得流下眼淚。」



她也特別感謝家人、朋友、事務所同仁以及醫院人員的幫助與鼓勵，同時也對粉絲們的溫暖訊息表達謝意，表示：

「我會好好珍惜這第二個寶貴的生命。」



【相關圖輯】26歲翻版石原里美豐滿身材不科學 網民：這才是男生喜歡的肉肉（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 14

事務所方面則回應，未來將視石原里美的身體狀況及育兒情況來安排工作，至於外界關心的二寶性別和生日等細節，基於私隱考量將不會對外公開。石原里美2020年與圈外男友閃婚，並於2022年生下第一胎，如今一家四口展開新生活，她將以家庭為重心，平衡事業與家庭生活。

石原里美早於2015年就憑日劇《朝5晚9》勇奪主演女優賞，榮升最佳女主角。（《朝5晚9》劇照）

延伸閱讀：

北市藍黨工再遭約談 朱立倫：辦藍不辦綠、司法令人痛心

【本文獲「中天新聞網」授權轉載。】