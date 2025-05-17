38歲最佳女主角5年前閃婚如今誕下第2胎 保護孩子私隱不公開性別
撰文：中天新聞網
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38歲日本國民女神石原里美（又名石原聰美）17日透過所屬事務所 Horipro 官方網站宣布，已順利產下第二胎，也透露看到寶寶出生時的激動心情：「感動得流下眼淚。」
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石原里美在聲明中表示：
「這次很順利地迎來了第二個寶寶，能夠再次由三年前第一胎時照顧我的醫生和助產士接生，讓我感動得流下眼淚。」
她也特別感謝家人、朋友、事務所同仁以及醫院人員的幫助與鼓勵，同時也對粉絲們的溫暖訊息表達謝意，表示：
「我會好好珍惜這第二個寶貴的生命。」
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事務所方面則回應，未來將視石原里美的身體狀況及育兒情況來安排工作，至於外界關心的二寶性別和生日等細節，基於私隱考量將不會對外公開。石原里美2020年與圈外男友閃婚，並於2022年生下第一胎，如今一家四口展開新生活，她將以家庭為重心，平衡事業與家庭生活。
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