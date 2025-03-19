42歲視后結婚10年宣佈懷孕5個月 去年中已積極備孕如今喜迎第2胎
撰文：中天新聞網
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林依晨和老公林于超結婚滿10週年了！一路走來，他們的感情依然甜蜜如初，據說這次結婚週年，他們收到了一份最珍貴的禮物，那就是林依晨懷上第2胎了！
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根據《鏡週刊》報導，42歲林依晨第二胎已懷孕5個月，初期懷孕反應明顯比第一胎不適，身體上更有些辛苦難捱，她坦言原本就計畫懷第二胎，去年中就開始積極調理身體，沒多久就順利有喜，因為已經有了第一胎的經驗，心情上則是相對輕鬆，能夠逐漸學習與不舒服的感受共存。
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林依晨透露，大女兒「小林」已經3歲半，第2胎「小小林」按計畫來得正是時候，未來終於如願能看到手足相伴開心成長，這也是兩邊林家上上下下的天大好消息。
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