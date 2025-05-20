29歲娛圈富家千金爆「家族醜聞」傳官商勾結圖利15億人民幣

大陸女星虞書欣以《蒼蘭訣》爆紅，更成為陸劇女神，她話題不斷，更是富家千金，家族資產高達400億人民幣，現在卻爆出家族醜聞，她的家族經營鋼鐵事業，爸爸和爺爺卻被爆出官商勾結、圖利高達15億人民幣的嫌疑。



大陸女星虞書欣以《蒼蘭訣》爆紅。（微博＠虞書欣）

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虞書欣爺爺虞錫元任職的「新余鋼鐵集團」是大陸國企，據傳還是鋼鐵公會副主席，素有「鋼鐵大佬」之稱，公開資料顯示，虞書欣爸爸的公司曾在5年內向新余鋼鐵供貨超過15億人民幣，停止交易後又將公司註銷。「虞書欣爺爺」立刻衝上微博熱搜，網友都很好奇到底是什麼來頭。

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虞書欣爸爸和爺爺可能涉及利益輸送或職務侵佔，許多人要求徹查，不過也有不少網友力撐，認為虞錫元退休多年，並未有違法當年的法規，希望大家不要以訛傳訛。

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