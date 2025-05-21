汪小菲擺酒揭家醜　S媽婚禮後向Mandy追債　2億豪宅車位成導火線

已故女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲日前在大陸北京補辦婚禮，卻意外引發與黃春梅（S媽）的債務糾紛。S媽爆料，汪小菲有欠債未還，更因一輛法拍名車停放問題引她心煩；對此，汪小菲妻子Mandy也回應了。



中國大陸娛樂博主「八圈李元芳」近日公開了疑似汪小菲現任妻子Mandy（馬筱梅）與S媽的對話紀錄，從內容可見，Mandy原本在婚禮前特地向S媽澄清不讓她看孫子的傳聞，S媽當時還溫和地回應並祝福，然而婚宴結束後，S媽態度大變，直接向Mandy質問：

「舊車可以趕快拿錢來換嗎？老公欠的錢賴著不還嗎？要多久？」



已故女星大S（徐熙媛）的前夫汪小菲日前在大陸北京補辦婚禮。（微博圖片）

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根據《三立新聞網》報導，S媽親自說明事件始末，直言對汪小菲欠債問題「講不完，欠錢不還，煩」。事件源於一輛遭法拍的名車，目前仍停放在S媽家的地下室車位，讓她感到相當困擾。

對於這場風波，汪小菲目前尚未做出回應。而Mandy則表達不解，質疑S媽為何不透過法律途徑解決問題。

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「台灣最強狗仔」葛斯齊則在直播中說起了這件事，表示爭議焦點的車輛確實是因汪小菲積欠債務而遭法拍的名車。目前S媽與小S同住於台北豪宅，估計價值約2億元台幣，但這場車位糾紛讓她心情更加複雜。

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