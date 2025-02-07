大S去世｜網傳5大謠言稱汪小菲是真愛　S媽：這3年才是最快樂時光

【大S徐熙媛去世／離世】大S（徐熙媛）香消玉殞，老公具俊曄及徐家人全都陷入撕心裂肺的痛苦漩渦中，當他們尚還不及走出哀痛時，大陸那方卻早已謠言滿天飛，先有網紅爆出汪小菲出錢、打點包機送大S骨灰返台，接著又有稱具俊曄密謀幫熙媛買4600萬人民幣身故保險的謠言，更可怕的是，還有人亂說從小與她感情深厚的妹妹小Ｓ，竟歡心鼓舞慶祝姊姊即將離世等至少「5大謠言」，終讓具俊曄及徐家人無法再容忍，決定全面反擊！



大S（徐熙媛）香消玉殞，老公具俊曄及徐家人全都陷入撕心裂肺的痛苦漩渦中。（視覺中國）

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因汪小菲近來積極打造深情人設，部份大陸網友竟相信他的真心，只是謠言似乎愈來愈扭曲，且件件樁樁都比狗血劇情還誇張，連徐家人把骨灰暫置家中，都被大陸網友傳成是小S想逼前夫（指汪小菲）繼續繳房貸；還說台媒刻意扭曲汪小菲的深情，眼裡只看見他在雨中漫步的「套招演戲」？甚至還說S媽覺得汪小菲才是大S的真愛等；終讓徐家人不願隱忍，連發聲明駁斥所有謠言。

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首先小S一早先發聲明：「我姊姊的後事，包括包機等所有安排，都是由徐家人負責的。」並表示：

「一切事情都是徐家人和我老公Mike在處理。現在為什麼會出現是汪小菲包機的這個謊，我實在無法理解！人在做天在看，尤其我姊姊現在也在天上了，這種讓人無法容忍的謊言還要繼續出現嗎？」



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稍晚具俊曄接棒發聲，表示自己的那份遺產會全交給岳母，為了保護大S最愛的一雙兒女：

「不讓惡人染指，他會透過律師採取法律措施，在孩子們成年之前妥善保護他們的權利。」



而親近徐家友人私下更透露，S媽昨天對於所有的謠言，心灰意冷，一度非常沉重說出：「在她眼中，熙媛跟Oppa這3年的婚姻，才是她（指大S）48年的人生最快樂的時光。」一番沈痛發言也讓徐家人再一次陷入淚海裡。

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