郭晉安與莊子璇傳「父女戀」開腔回應　讚女方聰明親切：感覺好好

現年60歲的郭晉安（安仔）早前拍攝無綫重頭劇《金式森林》，與23歲港姐冠軍莊子璇（Hilary）結緣，二人在劇中飾演父女，安仔更公開力讚女方甚有演戲天份。之後安仔被爆教Hilary打網球之外，今年4月更花盡心思為女方送上生日驚喜。近日安仔更被網民發現外貌回春，疑為伊人積極健身，「父女戀」傳聞不脛而走，引起網上熱討。莊子璇日期那接受《香港01》訪問時獨家回應否認「父女戀」傳聞，澄清二人只是「父女」好朋友關係，亦表明愛情其實沒有年齡界限。

安仔被爆為Hilary教打網球之外，在今年4月更花盡心思為女方送上生日驚喜。

今日（23/5）郭晉安現身西貢出席慈善網球賽活動，就事件接受《香港01》訪問時表示：「我想澄清一樣嘢就係，唔好講到咁真，唔好阻住我搵我嘅真命天子，同埋唔好影響到佢。我覺得呢啲係緋聞，得啖笑，唔好當真。（對愛情觀係點？年齡相距咁大都冇乜所謂會接受？）都發生咗我先話畀你聽，唔係事實我唔講。（莊子璇指愛情冇年齡界限！）每個人都有要求，呢個係佢嘅要求標準。（你覺得莊子璇為人？）佢係一個好聰明嘅小妹妹。（同佢相處會唔會有啲感覺？）感覺好好，好親切。（網民嘅批評有否不開心？）唔會嘅，呢啲都係緋聞，大家對一啲假嘅嘢做乜咁認真。（會否因此與莊子璇減少來往 ？）唔會，多數我哋都會一大班人。（會謝絕單獨約會？）應該唔會，我好少同藝人單獨出街。」