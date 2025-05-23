明星足球隊被陣中球員爆賽後夜場狂歡　徐榮：又幾精彩喎

徐榮今日（23/5）現身西貢出席慈善網球活動。對於近日有傳明星足球隊北上踢波後，晚上再到夜場狂歡攬女，身為明星足球隊成員的徐榮就事件接受《香港01》訪問時表示：「自己就冇聽過，不過咁聽落又幾精彩喎。不過講真，我哋嘅行程都好緊密，每次踢波前都會去當地嘅名勝古蹟參觀，又或者探訪一啲學校，咁所以冇乜時間出去玩。」

徐榮透露加入《明星足球隊》，需要審批。（吳子生攝)

被問到太太知不知道相關傳聞時，徐榮笑言：「佢冇聽過，但佢百分百信任我，因為佢知我去踢波，咁所以我係照去。始終去到當地踢嗰啲球場真係好靚，球場係坐到成萬人，能夠落場踢，真係好好玩。（加入球隊係咪需要審查？）其實係要試腳，係要經過校長（譚詠麟）同華哥（黃日華）睇過腳下功夫先可以加入。」