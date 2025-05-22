蔡依林彭于晏傳復合　網民列3大曖昧證據　同款玫瑰花揭6年地下情

蔡依林即將推出新專輯，她過去曾被爆和男神彭于晏在2006年曾低調交往3年，雖然雙方都沒有親口承認，但是蔡爸受訪時曾不經意說溜嘴。據悉兩人會分手的原因是男方的媽媽還有經紀公司反對。



沒想到，最近微博網友在520挖出蔡依林和彭于晏近幾年的「3大曖昧互動」，質疑兩人其實早就復合6年，地下情偷偷穩定發展。

大陸網友整理蔡依林和彭于晏社群曖昧的地方。（微博圖片）

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網友發現蔡依林和彭于晏的社群很多巧妙重複的地方，時間最早可追溯到2019年，當年的情人節還沒到來，蔡依林卻分享了她鬢角插玫瑰花的自拍照，並PO文寫道：「情人節快樂」，並主題標籤「#my love」。巧合的是，蔡依林發文的前兩天，餐廳的才分享和彭于晏來餐廳用用餐的合照，照片中，彭於晏手中拿著的玫瑰花，和蔡依林自拍照中鬢角插著的玫瑰花是同款。蔡依林在同年2月下旬的訪談中，從包包裡面拿出了同款玫瑰花，蔡依林受訪還笑說，就算有男朋友也不會告訴粉絲。

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還有蔡依林去年10月分享自己到英國蘇格蘭高地Portree小鎮的旅行，表示：「療癒之旅，愛死了。」彭于晏當時為了主演的電影《狗陣》也在那裡拍電影，那個地方算是冷門旅遊地，人口就只有1900人，讓網友更覺得「案情不單純」。

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