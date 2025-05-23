因合作電影傳出緋聞　37歲女星否認秘戀大導演　親自留言鬧網民

37歲大陸女星趙麗穎和演員馮紹峰2021年結束3年婚姻，之後感情生活備受關注，近來被爆出熱戀台灣導演趙德胤，昨（22）日趙麗穎出席活動後，就有網友好奇「這算官宣戀情嗎？」，她霸氣回嗆「算你妹」。



趙麗穎14日遭到大陸知名狗仔「吃瓜少女張小寒」公開爆料，指她與42歲台灣導演「趙德胤」在交往，男方不僅有趙麗穎的社區門禁卡，甚至還會到她家當保母，照顧趙麗穎與馮紹峰所生的獨子「想想」，更有人4月底曾目擊趙麗穎帶著男友與表妹，在上海一間咖啡廳愜意聊天。

趙麗穎近來被爆出熱戀台灣導演趙德胤。（微博圖片）

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大陸狗仔透露，趙麗穎因拍攝電影《喬妍的心事》認識該戲導演趙德胤，2人逐漸萌生愛意陷入熱戀，推測雙方已低調交往一年多，但2人皆未對戀情傳聞做出回應。

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消息傳出後，昨日趙麗穎出席品牌活動，微博上出現「趙麗穎戀情曝光後首亮相」的標籤，而她本人親自發文標註此標籤並寫道：「蹭一個渣浪給的熱搜，《在人間》要定檔了！」。此舉令網友疑惑「這算官宣戀情嗎？」，趙麗穎發現後霸氣留言「算你妹」。

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