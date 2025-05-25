「功夫皇帝」近年屢傳烏龍死訊！現身紐約吃熱狗 瞬即被途人包圍
撰文：聯合新聞網
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61歲「功夫皇帝」李連杰過去三不五時就被就「烏龍死訊」，最近常分享生活照，讓大家知道他過得很好。他最近在美國紐約和女兒共享天倫之樂。
李連杰早前在微博分享生日近況：（按圖了解）
他開心說：「女兒陪我去坐地鐵、逛中央公園，餓了吃個熱狗，偷閒了半天，我心裡想，這種普通的日子真自在啊。」李連杰非常享受自由自在的生活。
沒想到，功夫皇帝依舊還是魅力無窮，他一回下榻酒店就「風雲變色」，他苦笑說：「我的世界就變了，我被堵門口了，謝謝你們這麼多年還喜歡我，排隊也挺辛苦的，外面還下著雨……哎呀，溜了溜了！」
李連杰及後又再於微博分享女兒大學畢業照片：（按圖了解）
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