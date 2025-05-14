頂級女偶像爆新戀情　男星從忠實粉絲變男友　曖昧回應未否認拍拖

日本32歲女星指原莉乃過去還在AKB48時期雖然曾被狗仔《週刊文春》爆出跟粉絲戀愛，還因此被「下放」到以福岡為活動據點的HKT48，不過她努力回報粉絲，甚至奪得4次總選舉冠軍，不僅是頂級偶像，現在更升任女團製作人，跟前東家打對台。今（14）天《週刊文春》又爆出她再度與忠實粉絲談戀愛，不過這次對象是曾演出《幪面超人Build》的30歲男星犬飼貴丈。



《週刊文春》2012年爆出指原莉乃跟粉絲談戀愛，由於違反當時團內的「戀愛禁令」，因此遭罰被調往HKT48。不過回想起這段經歷，指原莉乃現在會在節目上自嘲：「這要感謝《週刊文春》，那次報導之後我就沒有爆過緋聞了。」不過該媒體似乎沒有要放過她，包含4月17日、5月10日就拍到她跟犬飼貴丈親密進出女方在東京都內的某座高級公寓，其他日子也被拍到指原莉乃去男方住處，犬飼貴丈還被拍到陪指原莉乃去動物醫院為愛貓看診。

《週刊文春》2012年爆出指原莉乃跟粉絲談戀愛。（IG@345insta）

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犬飼貴丈2012年出道，為他打開知名度的就是跟赤楚衛二一起演出的《幪面超人Build》，犬飼貴丈也演過晨間劇，是目前人氣正攀升中的演員，加上可愛的「砂糖系」長相，頗受主婦觀眾喜愛。他2024年4月參與指原莉乃與其他女星主持的女性談話節目《Talk Queens》，當時犬飼貴丈就透露其實從學生時代就一直喜歡指原莉乃，已經支持她14年，甚至還多次參加過握手會。

犬飼貴丈憑可愛的「砂糖系」長相，頗受主婦觀眾喜愛。（IG@inukai_official）

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據悉犬飼貴丈在錄影前還興奮直呼：「終於能見到女神了！我就是為了這一刻才進入演藝圈的！」實際上在節目中他更是顯得害羞：「天哪！不行不行，真的是本人耶！在她（指原莉乃）出場我都覺得這不是真的……」根據兩人的親友透露，雙方以這次節目為契機，之後曾透過共同的朋友多次聚餐，也逐漸拉近距離，今（2025）年開始正式交往。

犬飼貴丈（左）、指原莉乃爆出戀情。（X@_talkqueens）

指原莉乃曾在節目上透露不排斥年下男。（X@mitsu20190908）

犬飼貴丈坦承自己是指原莉乃鐵粉。（X@_talkqueens）

就在5月10日狗仔直擊兩人甜蜜互動的那天，記者當場詢問犬飼貴丈雙方戀情，先確認「是不是有去指原的家」、「有在跟指原小姐交往嗎？」面對相關問題，犬飼貴丈僅低調表示：「很抱歉，這些都要透過公司回應。」不過被記者問到：「作為粉絲能跟偶像交往，是不是跟夢一樣？支持你們！」犬飼貴丈則露出苦笑，回答「謝謝」後就離開。事後媒體再向雙方公司詢問，都得到「私事交由本人處理」的回應。

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