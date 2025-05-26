無綫公布上周《刑偵12》首播取21.5點收視139萬觀衆捧場

無綫公布上周（19日至25日）收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，資訊節目《東張西望》最高收視22.1點（143萬觀眾），踞收視榜首位；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視19.9點（129萬觀眾）；由林保怡、陳法蓉、張振朗、傅嘉莉等主演劇集《刑偵12》上周首播，最高收視21.5點（139萬觀眾），踞收視榜次位；外購劇《慶餘年2》最高收視17.8點（115萬觀眾），三線劇集全面報升；全新綜藝節目《一日打工限定》最高收視13.1點（85萬觀眾）。

全新綜藝節目《一日打工限定》最高收視13.1點（85萬觀眾）。

周六晚由冼靖峰、莊子璇、黃劍文、王汛文、潘靜文主持的飲食節目《香港系列之原味道》最高收視16.2點（105萬觀眾）；王祖藍主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》最高收視14.6點（95萬觀眾）；《美食新聞周報》最高收視12.9點（83萬觀眾）；《「保境安民為公益」綜藝大匯演》最高收視11.2點（72萬觀眾）。

周日晚《中年好聲音3紅白大戰》最高收視20.1點（130萬觀眾）；劉穎鏇、郭柏妍及鍾嘉佑主持《開箱太陽馬戲團》最高收視15.9點（103萬觀眾）；《風味人間》最高收視12.6點（82萬觀眾）。