張與辰租住凶宅舊樓得200幾呎　愈住愈旺唔捨得搬：唔覺屈就

張與辰今日（24/5）現身尖沙咀出席《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》記者會。對於他早前透露為了專心參加《中年好聲音3》歌唱比賽，要推掉所有工作，已連續10個月零收入，損失6位數字。及後被爆出租住英皇道一幢67年有不少劏房的凶宅舊樓，惹起網上熱議。

張與辰與劉洋今日出席活動。（吳子生攝）

張與辰就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實我而家開始接騷，變咗遲啲就會有收入。冇收入呢段日子我係撐得到，因為之前工作都有啲積蓄。雖然呢10個月冇飛過去，但呢段時間我歌係照寫，變咗一樣賣歌，版權嗰啲我仲收緊，經濟方面我係Ok。（會唔會慳住使？）一定要慳住使，自己比較少使錢，但主要係使喺買衫同買黑膠唱片，而食就比較少，因為要Keep Fit。」

對於租住凶宅舊樓，張與辰表示：「嗰度租係平，對於外國人嚟講位置好方便，食嘢買嘢好方便。至於話我住嗰棟係凶宅舊樓，除咗一手樓，講真邊度冇死過人，佢唔嚟搞我咪得囉。同埋呢個地方都係旺我，成個過程好順利，咁快又上埋紅館，之前諗住搬，而家諗吓諗吓都係唔搬，哈哈。（面積幾大？）得2至3百尺左右。（夠唔夠空間？）一個人住係足夠。（而家有名氣會唔會屈就自己？）咁我又唔會咁覺嘅。因為自己覺得住得舒服就可以。不過我係有搵緊新嘅地方。（租金$6000？）冇咁平，太約8至9千蚊。但自己都有嘗試搵新嘅地方，想要多啲空間，setup一個自己嘅工作室。（而家住嗰度係咪隔開一間間嘅房間？）應該係，好似studio house細細，但乜都有晒。」

張與辰透露現時租住單位面積只有2至3百尺。（吳子生攝）