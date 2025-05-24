丘亞葵反擊愁爆2蚊逼巴士　重提龍婷Hello Kiss：我不嬲都好小心

丘亞葵今日（24/5）現身尖沙咀出席《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》記者會。提到繼被爆與龍婷在車廂「Hello Kiss」惹風波後，最近又被爆人財兩失愁爆逼巴士，再次引起網民關注，丘亞葵就事件接受《香港01》訪問時表示：「其實嗰晚我係去咗一個好正常嘅飲宴，而當晚我係有揸到車。喺個飲宴上我係有飲過酒，而我身邊嘅朋友亦都提醒我飲咗酒唔好揸車，仲話畀我知邊度有巴士返沙田，就係咁。原來2蚊都係犯罪，而家先知。其實我搭巴士嘅目的，係因為我飲咗酒，先去搭巴士返屋企，但我唔明白點解係咪兩蚊就反映個人淪落，又或者悲慘。我就唔知係咪囉，如果係要用呢樣嘢去界定我覺得好無奈。（幾耐冇搭過巴士？）都好耐，但港鐵有時都會搭嘅。（被指人財兩失愁爆逼巴士有冇唔開心？）我冇感受，喺娛樂圈黑都可以寫到白。」

丘亞葵近日被爆人財兩失愁爆逼巴士。（吳子生攝）

被問到同龍婷「Hello Kiss」事件發生後，有否受到太太家訓「扭耳仔」？丘亞葵表示：「唔講啦。都過咗去。（會唔會小心啲？）我不嬲都好小心 。（你咁用心搞騷，會唔會冇時間陪太太？）其實都冇乜所謂，都慣咗啦，因為喺呢行都做咗40幾年。（經常接觸咁多女性，太太會唔會覺得你冇安全感？）如果你呢40年留意我過去嘅嘢呢都明，明白我嘅人。」

丘亞葵今日出席《致敬詞聖盧國沾作品演唱會》記者會。（吳子生攝）