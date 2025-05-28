娛圈神仙姐姐被野生捕獲吃越南粉　素顏美貌獲網民讚好：只能愛她

「神仙姐姐」劉亦菲5月26日被目前現身康城，有網友網友直擊，她在當地超有人氣的越南餐廳「Madame Hien」用餐。她穿著簡約黑色上衣，頭髮扎成隨性丸子頭，耳垂點綴珍珠耳環，全程素顏，毫不在意旁人，霸氣大口開吃越南粉。



劉亦菲在社群分享去南法度假的照片，由於這一次康城影展她並未現身，這一趟就是單純去玩。據目擊網友透露，劉亦菲坐在靠近門口的位置，隨行助理發現有人認出後貼心換位，離開時還不忘提醒對方「別跟拍喔～」。這家餐廳可不是普通小店，日本男神橫濱流星和導演是枝裕和之前也曾光顧，受到非常多人喜愛。

劉亦菲霸氣大口開吃越南粉。（截圖）

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劉亦菲的「真實狀態」立刻引發熱議，網友直呼：「女明星也要吃飯的啦！」、「她真的大口吃一點都不做作」，還有人表示完全被她不做作的樣子圈粉，直誇：

「素顏都這麼美，還能怎麼辦，只能愛她啊！」



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