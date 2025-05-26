藏海傳Disney+｜肖戰演技躍進劇情卻被狠批 眼利網民點出2大漏洞
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
【藏海傳／陸劇推薦2025】肖戰主演的古裝權謀劇《藏海傳》爆紅，播出不到一周，播放量衝破3億大關，躍升今年度最強爆款劇。《藏海傳》劇情節奏、角色塑造及故事脈絡皆成功受到觀眾喜愛，獲一致好評，不過情節燒腦之餘，也讓眼利觀眾發現2大漏洞，遭網友酸「編劇是暫時睡著了嗎」。
【圖輯】點圖放大看更多《藏海傳》劇照👇👇👇
+24
肖戰曾在《慶餘年》中演出間諜首領「言冰雲」，當時戲裡扮酷男，卻因面無表情被嫌「面癱」，如今《藏海傳》爆紅，肖戰背負遭滅門的血海深仇，從眼神到情緒轉換，在導演鄭曉龍的指導下，些微變化都能掌握到位，還有「乾嘔設計」也讓觀眾狂讚爆發力十足。肖戰則在受訪時坦言最怕演哭戲，擔心觀眾看來「每次都哭得一樣」，於是他向導演提出在拍哭戲時加入「乾嘔」設計，傳達悲傷情緒。
【圖輯】點圖放大看更多肖戰微博靚相👇👇👇
+13
《藏海傳》權謀情節堪比胡歌主演的《琅琊榜》，肖戰演技大躍進，但觀眾仍發現2大漏洞，首集平津侯（黃覺 飾）想從鍾漢良口中挖出信物下落，卻任憑屬下將鍾漢良一家殺到一個不剩，網友吐槽：「都殺光了，反派靠什麼威脅鍾漢良？」肖戰到平津侯身邊臥底當幕僚，沒想到卻被平津侯之子莊之行（周奇 飾）揭穿：「你要來殺我爹吧，你要報滅門之仇。」僅憑兒時見過一面，就將「藏海」底細摸透，讓網友看了傻眼：「小時候整容，長大變回？」雖說此情節為鋪陳2人站同陣線，但還是讓網友吐槽滿點。
【相關圖輯】肖戰入行前靠一招每月賺20萬人民幣 盤點7個內地藝人隱藏才藝（點圖放大瀏覽👇👇👇）
+16
折腰劇情｜何泓姍38歲凍齡演20歲大喬 無懼「口水過敏」罕拍吻戲藏海傳｜陳妍希見證肖戰10年前後蛻變 最新劇情滅門慘案逼哭粉絲微短劇演員大起底 00後的「他」躍升一哥 劉念從練習生轉型爆紅借命而生劇評｜秦昊韓庚一追一逃 一聲歎息演活20年的執念與幻滅人生若如初見劇評｜李現春夏打造年代劇新標竿 呈現晚清絕代芳華折腰｜陸劇版為何被原著小說比下去？劉宇寧嘆「這些」橋段拍不了
延伸閱讀：
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】