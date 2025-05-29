《情書》中山美穗離世5個月　兒子放棄繼承「鉅額遺產」原因曝光

憑電影《情書》走紅的女星中山美穗，去年12月6日在東京家中意外離世，而她的前夫知名作家辻仁成，曾發文透露21歲的兒子正在努力接受喪母之痛，請外界不要過度關注。



中山美穗憑電影《情書》走紅。（《情書》劇照）

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中山美穗留下鉅額遺產，她身邊友人透露：

「事實上，日前住在巴黎的兒子已正式放棄媽媽的遺產繼承權。自從中山美穗前夫辻仁成離婚後，兒子便一直與父親定居法國，母子關係也漸行漸遠，幾乎斷絕聯絡。因此，他沒有意願接受她的遺產。」



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中山美穗原定要舉辦出道40周年的全國巡演東京場，家屬和主辦單位決定將於6月18日在東京NHK大廳如期舉行，作為感謝長年支持她的粉絲，舉行這場名為「中山美穂 40th Anniversary Concert -Un-～P.S. I LOVE YOU～」的「最後演唱會」。根據官方網站介紹，這場演出將是：

「一晚獻給粉絲的特別之夜，與大家共同紀念中山美穗永遠閃耀的歌聲與無法忘懷的回憶。」



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