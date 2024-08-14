香港武打巨星之子消失10年突蒲頭 曾捲大麻案入獄卻因此重拾親情
撰文：TVBS新聞網
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香港巨星成龍之子房祖名2014年因大麻事件，讓演藝事業瞬間停擺，14日凌晨突在YouTube上架新歌〈尋光〉MV，宣布自己從未退出演藝圈過，不僅透過歌曲訴說這些年的痛苦掙扎，也透過影像回顧自己的人生經歷，更有當年出獄後的道歉記者會片段，且MV選在這天上架，正好是他和柯震東事發10週年。
當年房祖名因染麻入獄6個月，出獄後一度定居台灣，成龍父子在此事件後重拾親情，成龍替他親手剃頭髮，媽媽林鳳嬌也陪在一旁，期許他從頭做人。
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而這些年來，房祖名轉往幕後發展，許多網友認為他已退出演藝圈，他透過新歌〈尋光〉，表示自己 「沒有退出過。」問及近況，他僅說：「做我想做，但是是『對』的事。」
由他包辦詞曲的新歌〈尋光〉，是他睽違14年的音樂作品，歌詞講述他這些年陷入黑暗孤單的人生體悟，高唱「世界請把我遺忘／不需要任何希望／埋葬我所有夢想／能迷失方向」，最後道出人生總有不完美以及後悔時刻，只要面對即可。
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MV由他自編自導自演，並攜手曾獲金馬獎肯定的導演蘇哲賢攜手拍攝，詮釋歷經迷惘、挫折並跌入深淵，拉他重回光明的，是一直陪伴他身邊的家人，他更大膽加入2015年出獄後舉辦的道歉記者會畫面，透過直視自己的過往來警惕自己，最後他游出海面，象徵自己找到了人生的那道光，未來將繼續地勇敢走下去。
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