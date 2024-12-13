星二代轉眼間18歲赴美留學「性感大解放」著低胸背心上圍呼之欲出

小S（徐熙娣）的18歲大女兒Elly（許曦文）近期赴美國南加州大學（USC）讀書，Elly時常在社群上分享生活點滴，近日她分享多張接拍美照，照片中她穿著白色低胸背心與深藍色外套，短裙秀出一雙美腿，性感照引起網友討論。



Elly近來社群上傳多張在街頭感受聖誕節氛圍的美照，雙手抱胸、對鏡頭嘟嘴，兇猛上圍呼之欲出，還登上微博熱搜。（Threads@polarbearelly）

Elly日前穿黑色緊身上衣，胸前的設計秀出深V曲線，極短上衣和短裙展現螞蟻腰和火辣翹臀。（Threads@polarbearelly）

Elly的身形凹凸有致，散發名模氣質，遺傳媽媽的好基因。（Threads@polarbearelly）

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Elly的身形凹凸有致，散發名模氣質，遺傳媽媽的好基因，她日前穿黑色緊身上衣，胸前的設計秀出深V曲線，極短上衣和短裙展現螞蟻腰和火辣翹臀。Elly近來社群上傳多張在街頭感受聖誕節氛圍的美照，雙手抱胸、對鏡頭嘟嘴，兇猛上圍呼之欲出，還登上微博熱搜。

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網友看到發文留言大讚：

「眼睛會放電喔！真迷人！」

「好辣」

「許俏妞有夠可愛」

「Elly的穿搭真是青春活力滿分」

「以前是台灣小甜妹，現在是歐美風」。



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