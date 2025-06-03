蔡依林彭于晏傳復合「緋聞線索曝光」她揭二人19年前對彼此有好感
撰文：ETtoday
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蔡依林（Jolin）與藝人彭于晏曾在2006年爆出交往的傳聞，最近更傳出小倆口疑似早已悄悄復合長達6年，消息曝光後引發外界討論及關注，就連台灣資深媒體人許聖梅最近在上節目談論此事，分享當年狗仔跟拍的內幕。
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節目中，許聖梅表示，蔡依林和彭于晏在2006年到2008年間被爆出戀情，但當時兩人並沒有太多公開合照流出，只有一次周刊拍到蔡依林現身彭于晏住處，據說是去男方家打電動，當時外界揣測兩人「可能有點好感，但還不到談戀愛的程度」，關係曖昧不明。
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許聖梅回憶，蔡依林和彭于晏的緋聞曝光後，狗仔就開始常常蹲守在蔡依林住處，試圖挖更多線索，不過後來拍到的畫面是，蔡依林牽著愛犬「屋虎」外出買咖啡，當時她正準備回家，屋虎發現跟拍的狗仔，結果硬是衝過去，讓蔡依林不得不用力拉住牠，結果屋虎四隻腳抵抗的模樣，讓畫面充滿喜感。為此，許聖梅笑說：
「比彭于晏更可愛！這世界上怎麼有人比彭于晏更可愛？這畫面比她跟彭于晏玩遊戲還有趣。」
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