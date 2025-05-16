曾302磅減肥變151磅「翻版彭于晏」日本肥宅胖回來了！反獲讚更帥

誰說肥宅就注定一輩子胖？來自日本沖繩的Ruibosu，用自己的親身經歷狠狠打臉了這種偏見。



這位曾經的上班族網紅，身高170厘米，體重巔峰達到137公斤（約302磅），體脂率更是高達42.9%。他不是稍微胖一點，而是真正意義上的「走兩步就喘、坐著也出汗」的重度肥胖者。外形臃腫、毫無精神，就算出門買東西都能感受到旁人的異樣目光。用他自己的話說，那時候每天最怕的，就是照鏡子和站上體重計。

Ruibosu體重一度達到137公斤（影片截圖）

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疫情封閉成了轉折點

2020年疫情爆發，日本進入居家辦公模式。對許多人來說，這是偷懶和發福的開始；但對Ruibosu而言，卻是一場人生翻轉的機會。他在家看著自己越來越胖的身影，突然意識到：再這樣下去，不只是外形，健康也會亮紅燈。他回憶道：

我告訴自己，這是最後一次減肥。如果這次都做不到，那就真的沒救了。

他開始從最基本的有氧運動開始。起初只是每天快走30分鐘，但光是這一點就已經讓他喘到不行。腿痛、膝蓋不適、汗如雨下，他一度差點放棄。但他用一個辦法逼自己堅持——拍錄影過程。他把自己的訓練日常、飲食變化、心理掙扎通通拍下來發到YouTube頻道上，變相地讓網友「監督」他。

每月減5公斤「瘦成彭于晏」 點圖放大看看Ruibosu的減肥過程及最終驚人成果：

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從快走到健身 每個月瘦5公斤

減肥這條路，他走得並不輕鬆。 Ruibosu制定了一個明確的目標：每個月減5公斤，一年減掉60公斤以上。為此，他嚴格控制飲食——不吃高油高糖的食物，每天攝取的熱量控制在1800大卡以內，主食多以燕麥、糙米、雞胸肉和蔬菜為主。他也完全戒掉了最愛的泡麵、炸雞和可樂。

運動方面，從快走進階梯到慢跑、跳繩，再到重訓。他每天至少運動90分鐘，最瘋狂的時候早晚各一次。就算是颱風天，他也會在客廳鋪上瑜珈墊跟著健身影片跳操。他說：

不是不痛苦，而是我知道痛苦之後有回報。

3個月後，他體重降到108公斤；半年後掉到85公斤；到了第12個月，他成功把自己瘦到68.5公斤（約151磅），整整少了近70公斤，相當於減掉「半個自己」。

外型翻天覆地 網友驚呼「判若兩人」

體重降下來後，Ruibosu整個人就像換了個殼。他原本埋在脂肪裡的五官終於露出來，濃眉大眼、高鼻樑，甚至有點混血感。配上更精神的狀態，他在社群上迅速走紅，被網友稱為「日版彭于晏」，還有人調侃他是「地表最帥前胖子」。

體重降下來後，Ruibosu整個人就像換了個殼。（IG@ruibosu0222）

體重降下來後，Ruibosu整個人就像換了個殼。（IG@ruibosu0222）

他的轉變不只是外表，還有內在。曾經的他不愛說話、不敢在人前表現自己，如今變得自信滿滿，笑容也多了。他將自己的減重經驗整理成一系列影片，在YouTube上公開分享，不少網友留言表示被他的毅力打動，甚至因此也開始了健身減脂的旅程。

他的減肥影片最高一支點擊超過1200萬，粉絲數也一路暴漲。有網友說：

我本來只是隨便看看，結果追了他的頻道兩年，看著他一點點變帥，感覺比追劇還爽。

體重反彈？其實是進階升級

最近Ruibosu再次公開自己的體檢報告，大家發現他的體重「又胖了」，回升到90多公斤（約200磅）。但當他公佈具體數據後，網友們驚呆了：他的體脂肪只有19.8%，肌肉量竟然達到66.8公斤！

體重回升到90公斤反獲讚更好看（點圖放大瀏覽）：

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換句話說，他並不是「胖回去」了，而是進階成了肌肉型男。現在的他，不但有腹肌，連手臂和大腿線條都堪比職業健身教練。醫生甚至在報告上寫道：

體重來自肌肉量，體型接近健美選手。

不過他也坦承，這一路上並非沒有掙扎。他笑著說：

我真的很難抗拒拉麵和燒肉……偶爾也會偷吃，但吃完就加倍鍛煉。

網友熱議：這才是真男人！

Ruibosu的變化在網路上掀起巨大迴響，評論區每天都被各種留言刷屏：

「他不只是減肥，是完全重啟人生！」

「這肌肉量太猛了吧，羨慕！」

「連臉都瘦出立體感，顏值爆表！」

「本來想劃過，結果一口氣看完了所有視頻。」

「看完之後，默默把外賣取消了」



他的故事證明了一件事：不是你做不到，而是你不夠狠。減肥從來不是簡單的熱量公式，而是一場和自己較勁的硬仗。而Ruibosu，不僅贏了，還贏得漂亮。

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