阿諾舒華辛力加睇兒子新劇露雕臉紅　自嘲昔日《未來戰士》亦全裸

77歲阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的31歲帥兒柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）在HBO熱門劇《白蓮會》（The White Lotus）第三季中全裸演出，連正面都看得一清二楚，首映時爸爸還受邀觀賞，阿諾終於坦言看到兒子赤裸上身的場景時，他臉紅了。



柏德烈舒華辛力加在HBO熱門劇《白蓮會》第三季中全裸演出。（《白蓮會》劇照）

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父子倆接受「綜藝報」訪問，父子二人坦誠地談論了一切，作為柏德烈重要的演出，有亂倫、全裸還有秀「小寶貝」，爸爸坦言第一時間很震驚，但想想真的是「有其父必有其子」。柏德烈忍不住反駁他：

「你也這樣做過。」



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阿諾表示：「我簡直不敢相信，我對自己說，『我正在看你的節目，我正在看你的翹屁股。』突然間，我看到了那個小雞雞。這是怎麼回事？這太瘋狂了！」阿諾後來很快鎮定下來提醒自己：

「好吧，自己在《王者之劍》（Conan the Barbarian）和《未來戰士》（The Terminator）和續集中也做過同樣的事情，所以不要抱怨。」



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