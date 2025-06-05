阿諾舒華辛力加睇兒子新劇露雕臉紅 自嘲昔日《未來戰士》亦全裸
撰文：聯合新聞網
出版：更新：
77歲阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）的31歲帥兒柏德烈舒華辛力加（Patrick Schwarzenegger）在HBO熱門劇《白蓮會》（The White Lotus）第三季中全裸演出，連正面都看得一清二楚，首映時爸爸還受邀觀賞，阿諾終於坦言看到兒子赤裸上身的場景時，他臉紅了。
【圖輯】點圖放大看更多《白蓮會》劇照👇👇👇
+15
父子倆接受「綜藝報」訪問，父子二人坦誠地談論了一切，作為柏德烈重要的演出，有亂倫、全裸還有秀「小寶貝」，爸爸坦言第一時間很震驚，但想想真的是「有其父必有其子」。柏德烈忍不住反駁他：
「你也這樣做過。」
【圖輯】點圖放大看更多阿諾舒華辛力加兒子Patrick照片👇👇👇
+13
阿諾表示：「我簡直不敢相信，我對自己說，『我正在看你的節目，我正在看你的翹屁股。』突然間，我看到了那個小雞雞。這是怎麼回事？這太瘋狂了！」阿諾後來很快鎮定下來提醒自己：
「好吧，自己在《王者之劍》（Conan the Barbarian）和《未來戰士》（The Terminator）和續集中也做過同樣的事情，所以不要抱怨。」
【相關圖輯】阿諾舒華辛力都拍過色情片！點圖放大瀏覽「哪8位成人片明星成功從良」👇👇👇）
+11
星二代42歲老態畢露「不規則髮線」讓網民震驚：比爸爸還蒼老赴山海｜星二代爆辱華 稱中國人大部份都「這樣」戲份恐遭刪減星二代曬IELTS成績「英文實力幾乎等同母語」曾因一事被陸網出征星二代轉眼間18歲赴美留學「性感大解放」著低胸背心上圍呼之欲出星二代「伸出鹹豬手」撫摸外籍女子心口 僅被警方口頭警告未立案
延伸閱讀：
女兒高燒39度送醫！文汶批急診室「亂七八糟」遭炎上 二度發聲回應
【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】