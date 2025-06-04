陷入我們的熱戀｜劉浩存王安宇借位吻戲被網民批評「不如AI版本」

大陸現代偶像劇（簡稱：現偶）又有新作，陸劇《陷入我們的熱戀》因改編自超人氣小說，加上導演是來自台灣的柳廣輝，開播後就引來不少關注。該劇由劉浩存、王安宇主演，女主角戲裡是「接吻狂魔」，然而關鍵吻戲都靠借位、鏡頭剪接，網友罵聲一片，更有人出動AI改成嘴對嘴親吻。



《陷入我們的熱戀》改編自晉江文學城作家耳東兔子的同名小說。（《陷入我們的熱戀》劇照）

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《陷入我們的熱戀》改編自晉江文學城作家耳東兔子的同名小說，小說在現代言情類的知名度頗高，更有網友聲稱其小說收藏量達百萬，僅次於《難哄》、《偷偷藏不住》，劇版找來劉浩存搭檔王安宇，導演是台灣票房大作《刻在你心底的名字》的柳廣輝。戲裡女主角「徐梔」為了想認識男主角「陳路周」的媽媽，用盡各種方式主動接近，兩人關係從校園曖昧一路演到成年重逢。

網友用AI重製吻戲，影片在社群網站瘋傳。（微博圖片）

該劇播出至今最受批評的是吻戲。雖然劉浩存、王安宇眼神戲曖昧激出超大火花，但是當演到男女主角親吻場面，鏡頭就拉遠拍影子，更發生下一秒拍樹葉，有網友批評「詐騙式改編」。有網友使用AI技術，讓男女主角有了嘴對嘴熱吻鏡頭，留言串有人留言：

「中國觀眾好慘、看個親嘴還需要自己動手」

「看完心裡舒坦了」

「觀眾為了看吻戲自己動手AI」



還有一票網友以為是劇中畫面，引來劇粉頻頻回應解釋「是AI」。

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