女神配對計劃 ｜梁敏巧狠批一夜情「A400吳卓羲」:50夠衰仲要400

《女神配對計劃》第一集「初見」篇，將會公開五大女神的拍拖次數及單身時間，五人之中，拍拖次數最多的是Step，單身時間約半年左右的她，總共拍了六次拖，Step坦言自覺是「戀愛腦」：「我覺得自己比較黐身啲、嗲啲，我好鍾意戀愛嘅感覺。」單身時間最長的，則為已有三年沒有拍拖的Carman；扮譚輝智扮到街知巷聞的她，笑言希望能找到令自己重拾「做女仔」感覺的另一半。談到參加節目目的，揚言鍾愛「霸道總裁」的Maggie，希望可以「搵到老公」，至於Sophie則大拋自信Bite：「我冇試過暗戀人，我每次鍾意嗰個男仔，佢都會鍾意我。」

梁敏巧。

另今集開始，《女神》將一連兩集陸續揭開30名入圍猛男的神秘面紗。本回合第一輪面試，阿Bob將讀出每位參賽者的職業、專長、個人hashtag等基本資料，之後參賽者會進行簡而精的自我介紹，有興趣的女神可向參賽者自由發問問題，並透過撳燈揀選心儀男士進行下一輪「約會配對」，每位女神心儀男士上限為三個。為了平衡女神們對各候選人內在美及外在美的判斷，及增加緊張感，未有女神按下枱上的「心動按燈」前，製作組將不會公開參賽者真面目；直到有女神撳燈，參賽者面前的「粉紅帳幕」才會打開！搞笑的是，女神見到真身後，可隨時熄掉枱上的燈打退堂鼓，其他女神則可在限時內加入戰團「爭仔」，充滿變數玩味！

大家對於「A400吳卓羲」，都好有保留。

拖手仔摸胸肌場面勁精彩

而首集現身的候選猛男絕對可以「人材輩出」形容，除有「爆肌版張敬軒」、港隊運動員、離奇富二代、型爆星二代及藝人，還有身家過億的霸道總裁；五大女神亦會難得拋開矜持一面，與候選猛男埋身接觸拖手仔甚至摸胸！之前在海選時搶盡人氣的姜大衞仔仔細John，眾望所歸在第一集強勢登場，拋出自信霸氣bite：「我相信無論邊個揀我都好，我哋都會玩得好開心」之餘，還即場以流利普通話及英語爆Rap，令現場女神嘩聲四起！而一早擺明車馬力追Step的細John，亦成功冧掂Step，Step放下矜持連環大拋「少女bite」：「我心跳得好快」、「我係比較慢熱嘅人，可能你要lead住我喇」；雖然Step無限心心眼，但細John臨門一腳轉移目標改追另一位女神，並大嘆追Step「好大壓力」！到底細John最終因哪一位女神改變初衷、向Step大派檸檬，就要密切留意節目。

梁敏巧狠批「A400吳卓羲」

花生團有幾投入、有圖有真相。

另在《花生搶先看》中自爆曾拍了400次拖、而引發不少迴響的「吳卓羲2.0」，於首集亦有登場！離奇的是，這次「A400吳卓羲」改口供指自己只拍過大約50次拖，不過依然承認自己試過一夜情；最終改稱拍了50次拖的「A400吳卓羲」令一眾女神為之卻步，事後阿Bob在女神們面前篤爆他「第一次面試時係話400」，原本已大為嘩然的女神們即表現得更錯愕，梁敏巧更忍不住負評：「50已經夠衰，仲要400，仲要講大話！」

森美反晒白眼笑Yuki「扭擰女」？！

而每集都有不同組合花生團現身的《女神配對計劃》，首集花生團成員有森美、江美儀及戴祖儀！食足全程花生的三人，除對每位候選人評頭品足，又大談戀愛經，其中江美儀問森美「男仔鍾意主動定唔主動女仔」時，森美竟無厘頭搵Yuki做例子，搞笑尖聲扮「扭擰」之餘，還七情上面、反晒白眼。森美：「梗係主動嘅女仔啦，唔使煩、唔使估、唔使諗。如果表面上好似Yuki嗰啲擘大對眼，（開始扮聲）：『我唔知道呀，你話喇』，但去到最後你話完畀佢聽，佢就：（再扮聲）『我又唔鍾意喎』，好麻煩！」

森美反晒白眼、仲要吊高把聲嚟扮「扭擰女」，笑咗。

葉蒨文。

葉蒨文梁敏巧。

關嘉敏