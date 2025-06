《阿信的故事》原唱翁倩玉(Judy)今日(5/6)現身灣仔出席《翁倩玉2025 Thank You For Your Smile 香港演唱會》記者會。相隔四十多年再度開騷,Judy接受《香港01》表示:「心情很開心也有點緊張,因為四十年前的我,與今天的我不一樣,所以很期待同大家見面。」

翁倩玉7月於西九開演唱會。(葉志明攝)

做足準備。(葉志明攝)

對於有預言指日本將於7月發生驚世大地震,長居日本東京的Judy表示:「這個我們不能說是真的會來,或不會來,不過我有準備,家裡有二十多個有水的桶子,還有吃的東西。(食物可吃多少天?)水可以二十五年,食物可以吃十五年都有,不過我還要兩年換一次。地震的事我們日本講了很久,所以心理上有準備,年長一輩對預言7月5日會大地震,他們不太相信。」