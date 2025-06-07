范瑋琪《歌手2025》走音狂抖遭淘汰　網傳她曾拒首發、臨時換歌

范瑋琪登陸綜《歌手2025》演唱個人金曲《最初的夢想》，然而她被指開口就感覺聲音都在抖，走音明顯，最終一輪遊慘遭淘汰，後台爆哭，引起網友熱議，而今早，她於社群發文，吐露心聲，坦言：對自己很失望。



《歌手2025》官方5日晚間宣布范瑋琪將作為「補位歌手」登上舞台，同時公開她演唱《最初的夢想》的聲音，當時網友寫下「青春的記憶」、「還是熟悉的感覺」、「好聽」、「聲音可以治癒全世界」等表達期待范范登台的留言，只不過7日晚間直播，范范登台後網友直指她開口第一句就聽得出來聲音很抖、明顯走音，認為她機能退化嚴重，也有人覺得她很緊張、不自信了，而最終成績出爐，雖然她在現場投票與線上投票個別排名都非最後，但因得票率都相對在末班車，綜合成績最後慘遭淘汰，初登場就說拜拜。

范瑋琪參加《歌手2025》第一輪就被淘汰。（IG@fanfan）

而她《歌手2025》演唱遭多數網友狠批，但也有人為她緩頰，認為可能是她近幾年黑料、輿論纏身，此次登上大舞台，台下又並非如演唱會般是粉絲，而是一般觀眾，人已不自信加上太過緊張，所以失常了，分享她過往還是有表現佳的LIVE演出，還有人認為《最初的夢想》演唱難度已並不適合她現在的狀態，認為他選唱《到不了》可能會表現比較好。

而網上則傳出范瑋琪這次補位簽約很突然，她曾受邀為首發歌手陣容，但當時她表示近年來失去家人、今年痛失好姊妹，認為自己狀態很差，不確定是否還有人願意聽她唱歌，所以婉拒首發。但隨著近期辦演唱會，她感受到還是有人愛她，所以選擇參加節目，也盼能「找回自己」。網上爆料補位她周二才接到消息，原定要唱《啟程》，在知道節目播出適逢中國高考後，與節目組協商換成《最初的夢想》，希望能為考生加油。爆料者還表示，撇開過往關於范范的傳聞，這次接觸能感受到她是溫柔的人。

范瑋琪IG全文：

人生有幸來歌手這個節目走一回，真的很感謝和滿足了🙏



已經不知道多少年沒有參加電視節目的錄影了，雖然沒有表現好，對自己很失望🥲感覺辜負了大家的期待，真的感覺很對不起大家😭



但我想，人生不需要每天都閃閃發光，但只要堅定的往最初的夢想前進，繼續走在會發光的路上就可以了！



也祝福所有考試的同學們能用平常心面對考試（不要像我哈哈），願你們都考的很好！



天涯小歌女也會繼續加油，鞭策自己鍛鍊更多。



謝謝所有台前幕後為我加油打氣又照顧我無微不至的同事和朋友家人們的打氣，還有歌手幕後的團隊。



有你們真好！後會有期💕



【圖輯】點圖放大看更多范瑋琪照片👇👇👇

+ 15

延伸閱讀：

蕭雅全驚爆捲MeToo！受害導演曝遭性騷過程「3次身體界線被侵犯」

陳天仁遭健身教練伸狼爪！揭「噁男裝老實人痛哭博同情」：受害者不只我

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】