「娛圈小籠包」斬斷7年婚後忽然回春　網民：離開有毒婚姻是對的

陳妍希今年2月結束與陳曉7年婚姻，恢復單身的她一舉一動都備受矚目，她最近更在陸劇《藏海傳》中飾演小8歲男星肖戰的媽媽，讓粉絲大感意外，因為外型依舊還是很少女感的她，竟然已經變成演媽的角色。



她日前歡度42歲，沒有老公但依舊有兒子的陪伴，她還開直播和粉絲互動，影片中的她甜美動人，狀態回春，看起來宛如少女。她還在直撥中哼歌，讓不少粉絲直呼：

「要融化了！」



陳妍希帶兒子到洱海度假還拍了很多美照和粉絲分享。（微博@陳妍希）

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她帶兒子到洱海度假還拍了很多美照和粉絲分享，不僅狀態極佳，白嫩肌更是讓人看了難以把目光移開，似乎離婚後整個人更美麗又開心。不少網友直呼：

「陳曉要後悔了吧」

「真的太美了」

「離開有毒的婚姻是對的」。



昔日「包包面」的陳妍希曾因《神鵰俠侶》小龍女一角被嘲小籠包。（《神鵰俠侶》劇照）

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