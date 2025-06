28歲女神兩年前傳戀情如今出嫁變新娘「童星出道」14歲入圍金像獎

28歲荷里活女星Hailee Steinfeld 5月31日在加州舉行婚禮,與美式足球界當紅炸子雞——水牛城比爾隊四分衛Josh Allen步入婚姻殿堂。



據美媒《People》報導及《Backgrid》曝光2人婚禮現場,婚禮現場地洋溢浪漫氛圍,海莉一襲白色無肩禮服、配上優雅頭紗與歌劇手套,宛如現實版迪士尼公主,2人在親友見證下交換儀式,正式成為夫妻。

去年11月Hailee Steinfeld曬出Josh Allen在加州馬里布海邊單膝下跪求婚的照片。(IG@joshallenqb)

Hailee Steinfeld童星出道,年僅14歲便以《離奇復仇事件》(True Grit)入圍奧斯卡金像獎最佳女配角,還以主演變形金剛(Transformers)系列外傳電影《大黃蜂》(Bumblebee)、演出《完美巨聲幫2、3》(Pitch Perfect)為人熟知。她不僅在電影圈有所成就,也多方發展,在音樂與電視都有亮眼表現。近年以Marvel影集《鷹眼》(Hawkeye)中的「Kate Bishop」一角走紅全球,接下「二代鷹眼」重任,成為MCU新生代女英雄代表。此外,她也獻聲動畫電影《蜘蛛俠:跳入蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Into the Spider-Verse)、《蜘蛛俠:飛躍蜘蛛宇宙》(Spider-Man: Across the Spider-Verse)女主角「Spider-Gwen」、《英雄聯盟:奧術》主角「菲艾」(Vi),聲演與戲劇雙棲實力備受肯定。

據《People》報導,Hailee Steinfeld與Josh Allen於2023年5月傳出戀情,2024年7月正式公開,同年11月Hailee Steinfeld曬出Josh Allen在加州馬里布海邊單膝下跪求婚的照片分享喜訊,事後受訪時她坦言完全沒預感,「那一刻真的太魔幻。」而兩人公開訂婚消息後,於今年NFL頒獎典禮紅毯首度公開合體,當晚osh Allen榮獲年度最有價值球員(MVP),他深情告白:「你是我成功的最大推手。」如今體壇當紅球星與影壇女神步入婚姻殿堂,網友都開心獻上祝福。

與喬許艾倫在今年NFL頒獎典禮上公開合體。(IG@joshallenqb)

