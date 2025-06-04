28歲女神兩年前傳戀情如今出嫁變新娘「童星出道」14歲入圍金像獎

28歲荷里活女星Hailee Steinfeld 5月31日在加州舉行婚禮，與美式足球界當紅炸子雞——水牛城比爾隊四分衛Josh Allen步入婚姻殿堂。



據美媒《People》報導及《Backgrid》曝光2人婚禮現場，婚禮現場地洋溢浪漫氛圍，海莉一襲白色無肩禮服、配上優雅頭紗與歌劇手套，宛如現實版迪士尼公主，2人在親友見證下交換儀式，正式成為夫妻。

去年11月Hailee Steinfeld曬出Josh Allen在加州馬里布海邊單膝下跪求婚的照片。（IG@joshallenqb）

【圖輯】點圖放大看更多Hailee Steinfeld靚相👇👇👇

+ 14

Hailee Steinfeld童星出道，年僅14歲便以《離奇復仇事件》（True Grit）入圍奧斯卡金像獎最佳女配角，還以主演變形金剛（Transformers）系列外傳電影《大黃蜂》（Bumblebee）、演出《完美巨聲幫2、3》（Pitch Perfect）為人熟知。她不僅在電影圈有所成就，也多方發展，在音樂與電視都有亮眼表現。近年以Marvel影集《鷹眼》（Hawkeye）中的「Kate Bishop」一角走紅全球，接下「二代鷹眼」重任，成為MCU新生代女英雄代表。此外，她也獻聲動畫電影《蜘蛛俠：跳入蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Into the Spider-Verse）、《蜘蛛俠：飛躍蜘蛛宇宙》（Spider-Man: Across the Spider-Verse）女主角「Spider-Gwen」、《英雄聯盟：奧術》主角「菲艾」(Vi)，聲演與戲劇雙棲實力備受肯定。

【圖輯】點圖放大看更多Marvel影集《鷹眼》劇照👇👇👇

+ 9

據《People》報導，Hailee Steinfeld與Josh Allen於2023年5月傳出戀情，2024年7月正式公開，同年11月Hailee Steinfeld曬出Josh Allen在加州馬里布海邊單膝下跪求婚的照片分享喜訊，事後受訪時她坦言完全沒預感，「那一刻真的太魔幻。」而兩人公開訂婚消息後，於今年NFL頒獎典禮紅毯首度公開合體，當晚osh Allen榮獲年度最有價值球員（MVP），他深情告白：「你是我成功的最大推手。」如今體壇當紅球星與影壇女神步入婚姻殿堂，網友都開心獻上祝福。

與喬許艾倫在今年NFL頒獎典禮上公開合體。（IG@joshallenqb）

延伸閱讀：

女兒高燒39度送醫！文汶批急診室「亂七八糟」遭炎上 二度發聲回應

小布被長女刪父姓斷絕關係！裘莉拿80億贍養費：大贏家

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】