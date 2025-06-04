彭于晏蔡依林6年前情人節一事被傳低調復合　男方認受困擾終回應

蔡依林與男星彭于晏被陸網瘋傳低調復合長達6年，引發外界熱議。昨（3）日晚間彭于晏工作室終於不忍了，發出聲明澄清戀情傳聞，強調相關報導毫無事實依據，對彭于晏造成困擾，更直指此事為「蓄意炒作」。



事件源於網友在社群平台上爆料，指出蔡依林在2019年2月14日情人節前夕，於社群網站上發布一張耳朵上插著玫瑰花的自拍照，並加上「#my love」的標籤。該照片拍攝地點是一家需經人介紹才能預約的餐廳，而在蔡依林發文的兩天前，該餐廳老闆曾分享與彭于晏的合照，照片中彭于晏手中拿著與蔡依林自拍照中相同的玫瑰花。

大陸網友整理蔡依林和彭于晏社群曖昧的地方。（微博圖片）

網友更挖出蔡依林在2019年2月下旬接受陸媒專訪時的細節。當時蔡依林從包包中拿出玫瑰花，面對記者詢問「老公有著落嗎？」她笑著回應：

「就算有也不會告訴你們好嗎？」



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不過稍早彭于晏透過工作室發表聲明，對於網路上流傳的「疑似蔡依林彭于晏一直在談」、「曝蔡依林彭于晏已經復合六年」、「蔡依林彭于晏的愛情保安」、「彭于晏現身蔡依林演唱會」等說法，彭于晏工作室在聲明中表示，這些內容「與事實嚴重不符，未經任何當事人證實，亦無任何事實依據」，並強調「網路並非法外之地」，相關報導多數引用不明來源，且充滿主觀臆測。

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值得一提的是，蔡依林與彭于晏的緋聞最早可追溯至2006年，當時就曾傳出兩人交往的消息，但兩人也曾在節目《康熙來了》中否認。彭于晏工作室這次強硬否認傳聞，並痛批謠言是「蓄意炒作」、「荒謬至極」，嚴正表示將會尋求法律途徑。

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