大S離世逾百日「汪小菲娶新老婆馬筱梅」S媽被問遺產分配這樣回應
撰文：聯合新聞網
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大S離世於母親節當天滿百日，S媽黃春梅仍難走出傷痛，而大S前夫汪小菲與馬筱梅（Mandy）再婚，今（17）日於北京辦婚禮，S媽16日在臉書心痛發聲，一番提到「前女婿要結婚了」心聲引起網友討論，網友留言安慰S媽，希望她走出傷痛，盡快好起來，也有網友勸她別再提汪小菲，有問題交由律師處理為佳，而網上討論S媽與汪小菲開戰事關遺產？S媽也回應了。
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有網友直接留言詢問「聽說您要爭遺產，不是真的吧？」S媽針對網友疑問也正面回應：
「我都七十幾了跟家人爭什麼、我還想有什麼留給她（他）們、最後決定要留（愛）給她們。」
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汪小菲今日北京辦婚宴，據《鏡週刊》16日報導，身為汪小菲好友，為他與Mandy牽線的整型醫生李進良，將與田欣一起參加汪小菲婚禮。
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