臨江仙｜白鹿造型似哪吒「劇情被批零邏輯」輸口碑　于正出口反擊

中國大陸仙俠劇《臨江仙》由白鹿與曾舜晞主演，製作人于正親自撰寫劇本，開播前就預告會大火，然而，該劇首播確實衝上熱搜，卻是因為「難看」引發關注。許多觀眾批評服化道廉價，甚至直言像是「低成本短劇」，劇情也被罵毫無邏輯。然而面對批評，編劇兼製作人于正並不買帳，反駁「藝人夠紅，被所有眼紅的人盯著」。



許多觀眾批評《臨江仙》服化道廉價，甚至直言像是「低成本短劇」。（《臨江仙》劇照）

【圖輯】點圖放大看《臨江仙》劇照👇👇👇

+ 17

《臨江仙》由曾推出《延禧攻略》、《墨雨雲間》的于正打造，他對此次作品信心滿滿，早在招商階段便喊話：「這劇一定會火！」但劇集開播後的反應，與他所期待的熱烈口碑顯然有些落差。觀眾對《臨江仙》的評價兩極，有人吐槽劇情幼稚、節奏混亂，特效方面，也有不少人直指畫面粗糙，此外，角色造型亦引發爭議，白鹿的七分褲搭配龍鬚瀏海造型被笑稱像「哪吒」，曾舜晞則因圓潤臉型與白衣造型被評「仙氣不足」。

【相關圖輯】中國4大花旦4小花旦名單出爐「吳謹言未上榜」于正封一女星是頂流（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 20

不過，也不是所有人都不接受，部份觀眾反倒認為《臨江仙》的輕鬆搞笑風格別具一格，甚至大讚劇中「離婚仙俠」、「反套路設定」令人耳目一新，雖然製作不算精緻，但「土得有趣」的走向正是最吸引人的亮點之一。

【相關圖輯】陸劇推薦｜于正10套經典古裝劇：延禧攻略、美人心計、宮鎖心玉…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】