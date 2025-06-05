吳鎮宇《蟬》鄭希怡《女神蒙上眼》煞科！盤點最新陸劇與電影推薦

最新陸劇和內地電影一部接一部，除了有吳鎮宇、鄭雲龍的短劇《蟬》，白鹿、曾舜晞的《臨江仙》，辛芷蕾、鄭希怡的《女神蒙上眼》以及雷佳音、岳雲鵬的《長安的荔枝》已宣佈煞科之外，還有同樣由白鹿主演的《莫離》，陳偉霆《老九門》續作等陸劇亦陸續開鏡。馬上來看看還有什麼內地影視作品即將上映吧！



白鹿、曾舜晞等主演的恨愛反轉仙俠劇《臨江仙》將於6月6日在愛奇藝播出。（《臨江仙》劇照）

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《臨江仙》定檔6.6

由趙娜、任亞南編劇，智磊、國浩執導，白鹿、曾舜晞、何瑞賢、陳鑫海、趙弈欽、周潔瓊等主演的恨愛反轉仙俠劇《臨江仙》將於6月6日在愛奇藝播出。

四靈仙尊花如月（白鹿 飾）和大成玄尊白九思（曾舜晞 飾）相愛，後因誤會叢生而針鋒相對，在三結三離的婚姻拉鋸中，兩人上演了極致的愛恨拉扯。

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《長安的荔枝》定檔6.7

由曹盾、高翔執導，馬伯庸擔任故事顧問，雷佳音、岳雲鵬領銜主演的詼諧古裝劇《長安的荔枝》將於6月7日在中央電視臺電視劇頻道首播，並在騰訊視頻獨家播出。

該劇根據馬伯庸的同名小說改編，主要講述了大唐年間，籍籍無名的長安小吏李善德（雷佳音 飾）被人設計，無奈中接下送荔枝的高難度差事，從嶺南到長安跨越千里，在極限時間和匱乏條件下完成任務的故事。

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精品懸疑短劇集《蟬》煞科

由呂樂執導，鍾楚曦、吳鎮宇、鄭雲龍、吳幸鍵、周放、易大千、喻恩泰等主演的12集精品懸疑短劇集《蟬》6月3日煞科。

刑辯律師丁甯、法官余頌凡、律政精英趙屹傑在硬核案件的刑事辯護中互相博弈又惺惺相惜，似對手也似親人，一起在驚天迷局中撫平心中創傷、顛覆規則、重構規則。

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古裝言情《莫離》開鏡

由趙娜編劇，林玉芬、梁勝權、劉志軍執導，白鹿、丞磊等主演的古裝言情劇《莫離》5月31日橫店開鏡，騰訊視頻全網獨播。

該劇改編自鳳輕的小說《盛世嫡妃》。葉家長女葉璃（白鹿 ）憑藉一紙婚書，步步為營，為驪山復仇，在此過程中她遭到了同為復仇的新婚丈夫定王墨修堯（丞磊 飾）的懷疑。最終，二人聯手粉碎了謀逆者的接連陰謀，還天下一片海晏河清。

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《老九門》續作開鏡

由南派三叔編劇，柏杉執導，陳偉霆、曾舜晞、陳瑤等主演的民國傳奇劇《九門》5月31日橫店開鏡，優酷全網獨播。

該劇是《老九門》的續作。張啟山（陳偉霆 飾）與吳老狗（曾舜晞 飾）、霍仙姑（陳瑤 飾）在共同追尋神秘失蹤的百人部隊過程中，揭開了塵封百年的驚天秘辛。

獨舌閒談：《老九門》系列作品時隔九年重啟，還能再現曾經的熱度嗎？



律政情感劇《女神蒙上眼》煞科

由梁振華擔任總編劇，初征編劇，劉一志執導，辛芷蕾、林雨申、張藝上、鄭希怡等主演的都市律政劇《女神蒙上眼》煞科，湖南衛視、芒果TV待播。

該劇改編自金牙太太發表於豆瓣閱讀的同名小說。在一件件倫理八卦的民事案件中，從不按常理出牌的「常勝女律」唐盈盈（辛芷蕾 飾），與頂頭上司「職場老狐狸」康俊（林雨申 飾）過招，上演了一場成年人之間的極限情欲拉扯。

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《唐朝詭事錄之長安》煞科

由魏風華編劇，巨興茂執導，郭靖宇、柏杉監製，楊旭文、楊志剛等主演的《唐朝詭事錄之長安》歷經七個月的拍攝後於5月28日煞科，愛奇藝全網獨播。

該劇為《唐朝詭事錄》系列第三部。金吾衛中郎將盧淩風（楊旭文 飾）和狄公親傳弟子蘇無名（楊志剛 飾）攜手破案，挽救社稷於危急的故事。

獨舌閒談：第三季將回歸長安權謀主線，請速抬！



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電影《醬園弄·懸案》定檔6.21

《醬園弄》第一部《醬園弄·懸案》定檔6月21日，並釋出定檔預告。弄堂深處，身著破碎染血旗袍的詹周氏（章子怡 飾）提包而過，眾人神情各異悉數登場，探頭注視她的一舉一動，薛至武（雷佳音 飾）更是在她即將走出弄堂時伸手阻攔，詹周氏的命運不知將會去往何方。

影片改編自發生在1945年的真實民國奇案。作為第一部的《醬園弄·懸案》將聚焦案件本體。

獨舌閒談：@陳可辛導演，章子怡的戲份剪回來了嗎？



電影《陽光俱樂部》定檔6.28

電影《陽光俱樂部》正式發佈定檔海報，官宣於6月28日中國上映。《陽光俱樂部》是由魏書鈞、翟義祥編劇，魏書鈞執導，黃曉明、陸小芬、祖峰主演的劇情電影。

吳優（黃曉明 飾）與母親相依為命，在其加入陽光俱樂部成為高級合夥人後母親患病，他堅信生命有奇跡，帶著母親踏上尋覓陽光之旅的故事。

影片中，黃曉明飾演的男主患有智力障礙，雖已到不惑之年，但智商認知水準仍停留在孩童時期。此前，他憑藉該片獲得了第26屆上海國際電影節主競賽單元金爵獎「最佳男演員」。

獨舌閒談：留給內娛的病種真的不多了……



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