頂流男星淪劣跡藝人被全面封殺 曾被于正相中演陸劇《玉茗茶骨》
撰文：TVBS新聞網
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中國大陸男星何健麒憑藉《繁花如夢》、《落花時節又逢君》等劇爆紅，出道近兩年即獲封「短劇頂流」，原先還被知名編劇于正相中，邀請出演古裝劇《玉茗茶骨》的角色，卻被爆出出軌醜聞，慘遭換角。4日大陸官方也火速開鍘，將何健麒列為「劣跡藝人」全面封殺抵制。
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中國電視劇製作產業協會青年工作委員會（青工委）日前發布一則《關於微短劇劣質演員的風險提示》，內容提及，微短劇演員何健麒的出軌醜聞引發大眾廣泛討論，造成不良社會影響，呼籲片方應：
「堅決抵制有違法犯罪行為、嚴重失德失範的劣跡藝人。」
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再來在選用演員前，應進行必要的背景調查，對於存有風險的演員謹慎合作，最後青工委強調，有違法違規、失德失範的演員，如掌握確鑿證據，便可向其投訴反映，經核實後亦將對外披露並做風險預警。
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3日微博有名「榜一大姐」爆料，何健麒在與自己交往期間多次劈腿，同時曬出雙方的聊天紀錄、直播打賞畫面和親密照片，話題瞬間登上熱搜。她表示，何健麒在出軌前一天都和她睡在一起，隔天就帶著別的女生開房，被發現後就痛哭求原諒，可是卻一犯再犯，讓她忍無可忍，痛批對方根本是「時間管理大師」。
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