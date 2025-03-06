頂流男星淪劣跡藝人被全面封殺　曾被于正相中演陸劇《玉茗茶骨》

中國大陸男星何健麒憑藉《繁花如夢》、《落花時節又逢君》等劇爆紅，出道近兩年即獲封「短劇頂流」，原先還被知名編劇于正相中，邀請出演古裝劇《玉茗茶骨》的角色，卻被爆出出軌醜聞，慘遭換角。4日大陸官方也火速開鍘，將何健麒列為「劣跡藝人」全面封殺抵制。



【圖輯】點圖放大看更多何健麒照片👇👇👇

+ 25

中國大陸男星何健麒憑藉《繁花如夢》、《落花時節又逢君》等劇爆紅。（《落花時節又逢君》劇照）

中國電視劇製作產業協會青年工作委員會（青工委）日前發布一則《關於微短劇劣質演員的風險提示》，內容提及，微短劇演員何健麒的出軌醜聞引發大眾廣泛討論，造成不良社會影響，呼籲片方應：

「堅決抵制有違法犯罪行為、嚴重失德失範的劣跡藝人。」



【相關圖輯】陸劇推薦｜于正10套經典古裝劇：延禧攻略、美人心計、宮鎖心玉…（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

再來在選用演員前，應進行必要的背景調查，對於存有風險的演員謹慎合作，最後青工委強調，有違法違規、失德失範的演員，如掌握確鑿證據，便可向其投訴反映，經核實後亦將對外披露並做風險預警。

【相關圖輯】楊冪淪年度最失望演員多部作品遭負評 慶餘年的他獲封年度演員（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 10

3日微博有名「榜一大姐」爆料，何健麒在與自己交往期間多次劈腿，同時曬出雙方的聊天紀錄、直播打賞畫面和親密照片，話題瞬間登上熱搜。她表示，何健麒在出軌前一天都和她睡在一起，隔天就帶著別的女生開房，被發現後就痛哭求原諒，可是卻一犯再犯，讓她忍無可忍，痛批對方根本是「時間管理大師」。

中國電視劇製作產業協會青年工作委員會。（微博圖片）

延伸閲讀：

黃子佼享天倫樂惹怒網友 MeToo吹哨者哀嘆：壞人沒有活得苟延殘喘

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】