10年前險被換角！一線女星遇家人離世拍劇頂硬上　終成生涯代表作

迪麗熱巴10年前演出陸劇《克拉戀人》高雯一角，讓她爆紅人氣急升，近日在陸綜《開始推理吧3》她透露當年曾差點被換角，結果還上了熱搜，這部劇的製作人就在微博發文揭露當換角內幕，還爆出女主角唐嫣當年晚了一個月才進組拍戲。



《克拉戀人》的製作人劉陽，看到10年前《克拉戀人》高雯竟然還能登上熱搜，就爆出當年劇已開拍一周，但幕後老闆卻想要換掉迪麗熱巴，是他與劇組工作人員開會，讓大家幫忙一起力保下來，直呼幕後的情況比劇本還精彩，也稱讚這些年看到迪麗熱巴一步一個腳印成為德藝雙馨的一線藝人，感到很欣慰。

迪麗熱巴10年前演出陸劇《克拉戀人》高雯一角，讓她爆紅人氣急升。（《克拉戀人》劇照）

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劉陽揭露當時高雯一角原本是要找一線女星演出，但遭對方經紀人拒絕，理由是不演女配角，後來請編劇改了劇本，並打算找新人來演，編劇當時推薦了迪麗熱巴，劉陽看了一眼就確定由迪麗熱巴演出。但因為當時男女主角的人選尚未確定，於是高陽就告訴迪麗熱巴，只要她願意等，高雯這角色一定留給她，就這樣等了半年，期間迪麗熱巴也不敢接其它戲，深怕錯過高雯這角色。

劉陽還透露當時男女主角確定簽約後，他就拒絕了資方各種推薦：「我說人家等了半年，我也早就承諾過，這角色必須給她。」劇組裡就這樣爭來爭去，甚至直到開鏡都忘記了給迪麗熱巴試戲。2014年12月劇開拍後，期間迪麗熱巴遇到家人過世，但劇組無法讓她請假，她還是迅速調整狀態工作。

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高陽更爆當時擔綱女主角的唐嫣，晚了一個月才進劇組拍戲，所以這一個月時間，編劇就拼命改劇本，增加了不少高雯角色的戲份，迪麗熱巴到了拍攝中期也演活了高雯這個角色，整個劇組的人都變成迪麗熱巴粉絲。瞬間「製片人爆唐嫣遲到一個月未進組」登上熱搜冠軍。

而唐嫣的粉絲也迅速翻出，2014年12月底唐嫣工作室的微博就有發文曝，唐嫣正在敦煌趕拍一部電影，預計要2015年1月才會進組拍《克拉戀人》，直呼「還好當年唐嫣工作室有報備」。隨後唐嫣工作室也發出聲明澄清：

「唐嫣進組時間已與劇組提前協商，按約及時進組，不存在遲到情況。」



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