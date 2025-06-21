袁澧林專訪｜憶已故經紀人當場灑淚：他是唯一支持我當演員的人

袁澧林近期演出電影《山忌黃衣小飛俠》，她在接受台媒《中天新聞網》專訪時談及，因在片中需面臨與愛人分別心碎的痛，讓她勾起現實生活中一段至今仍無法釋懷的失去，那就是前經理人的離世，講到一半她更難忍情緒眼淚潰堤。



袁澧林透露，她從出道以來僅經歷過兩位經理人，一位是現任公司的，一位是她早期合作、至今依然懷念的前經理人；這位前經理人在幾年前離世，那是她第一次面臨身邊親近的人的離開，至今仍難以接受，袁澧林哽咽說：

「那種感覺很難形容，他真的很愛我，我很早之前就想當演員，他是行業裡面唯一支持我的人。」



袁澧林談到已逝前經理人忍不住落淚。（中天新聞網授權使用／記者楊進明攝）

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她2022年以電影《窄路微塵》入圍金馬影后時，前經理人早已不在，她坦言：「那一年其實很害怕得獎，我覺得這個東西壓力很大嘛，我沒有得獎的心態，入圍就很棒了，每個人都有自己舒服的level，入圍對我來說是舒服的level，如果得獎就不是了。」儘管不覺得自己會得獎，但她還是準備了感言，當下想起了前經理人，「如果他還在的話就很好，因為他很支持我當演員，連我都不相信自己，但就突然走到了這一步」，想起前經理人對於她當演員這件事無條件的信任，讓她難忍情緒，眼淚潰堤。

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她在片中和劉以豪在電影中飾演一對「苦難情侶」，因登山意外觸犯禁忌，招惹上難以解釋的不明力量，戲中有許多中邪場面，但有趣的是，雖然拍攝過程充滿靈異氛圍，但她自認「靈性很低」，沒有遇到什麼不可解的現象，倒是陪伴她的助理，因體質敏感，多次在山中拍攝時感應到異常能量，出現身體不適的狀況，她語帶心疼表示：

「她（助理）真的很辛苦！」



袁澧林近期接受台媒《中天新聞網》專訪分享拍攝趣事。（圖／記者 楊進明 攝）

而袁澧林人生中遇過最恐怖的事，並不是靈異體驗，而是某次赴越南旅遊時，發生嚴重的車禍，7、8年前她和友人到越南旅行時，租車代步，卻發生翻車意外，整個膝蓋見骨，血肉模糊，當下甚至需要緊急做手術，但越南鄉下的醫療資源有限，讓她直呼：「非常可怕！」她回憶起當時情景笑說，當時同行友人們有點迷信，意外發生後紛紛懷疑：「是不是見鬼了？」因為意外發生時，車子是開在平坦筆直的路上，卻突然翻車，大家事後還翻閱照片，其中一張照片，真的有個影子剛好打在袁澧林腳上，讓她無奈笑說：

「真的莫名其妙！」



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她在電影《山忌黃衣小飛俠》首度和台灣兩大男神劉以豪及曹佑寧合作，實際相處後發現，這兩位男神和自己心目中的印象幾乎一模一樣，她尤其對曹佑寧印象深刻，「他跟你聊天的時候都是很穩很安靜真的是看著你的眼睛，認真想跟你分享一件事情，然後還會追問，我覺得很棒」，雖然兩人的對手戲不多，但她也許願未來能夠有機會再次合作。

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