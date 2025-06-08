韓女星自爆收入窘境！出道6年呻「演戲賺不到錢」靠IG廣告維生

韓演員林玹珠近日坦率分享自己目前的收入來源並非演戲，而是來自Instagram廣告，並坦承至今仍缺乏代表作，這番現實又真誠的發言，引發觀眾廣泛共鳴。



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林玹珠於5月28日出演 YouTube 頻道節目《노빠꾸 탁재훈》時透露：

「雖然我以演戲為出發點，但目前最廣為人知的作品，還是戀愛實境節目《Heart Signal 2》，希望今天這集節目能成為我作品年表中的一環。」



節目中，林玹珠也誠實談及收入狀況，「靠演戲幾乎沒有什麼收入，現在主要靠Instagram廣告維生，不過至少能過上溫飽生活。」她補充道，自己也在經營YouTube頻道，但至今訂閱人數仍未突破10萬：

「希望藉由今天節目播出後能有所突破。」



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提到節目播出後的反應，林玹珠說：「在戀綜裡我是可愛、活潑的形象，但現實中常被說其實很成熟、穩重。」她也分享了對理想型的看法：「不是我主動誘惑別人，而是對方要準備好被我誘惑。」此外，她表示自己不喜歡過於愛運動或不能喝酒的男性：

「我喜歡有Sense的人。」



目前林玹珠正積極準備演技深造，包含學英文與考慮出國進修：「我正在了解倫敦的表演課程，也想挑戰像龐德女郎那樣的國際角色。」而且還有在學習大提琴、馬術和一些運動：

「這段時間是我的修煉期，我相信屬於我的好時機終將到來。」



林玹珠在《Heart Signal 2》中以甜美形象獲得高人氣，2019年以網路劇為出發，開始挑戰演技，但這次節目中展現的現實感與上進心，讓觀眾見識到她不一樣的面貌。主持人卓在勳也表示：「今天看到了林玹珠的另一面。」讓人期待她未來的轉型與演藝新篇章。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】