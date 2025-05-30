46歲女星遊大馬因盲腸炎急動刀　一原因被網民批評：沒醫學常識

陳喬恩做手術！上週她到新加坡朝聖Lady Gaga演唱會， 日前提到在馬來西亞突然拉肚子、胃痛，結果診斷為盲腸炎，為免影響接下來的工作，就在當天緊急動微創手術。



陳喬恩也曝光跟媽媽的對話，她將手術後盲腸照傳給媽媽，不料竟得到這樣的回覆：「哇塞，跟雞鴨的腸子一樣耶！」讓陳喬恩哭笑不得，自嘲：「我覺得擺錯重點，和很飄這件事情，多少是有遺傳的。」還打趣稱媽媽平常一定沒有少吃雞鴨腸。

陳喬恩早前到新加坡朝聖Lady Gaga演唱會（微博@陳喬恩）

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只是手術新聞曝光後，陳喬恩居然被罵，有外科醫生說看症狀明明是「闌尾炎」，腹瀉和胃痛跟「盲腸炎」的症狀不符，直言只有闌尾炎可以在腹腔鏡下做闌尾切除，第2天才能出院，網友因此罵陳喬恩「沒醫學常識」。

對此陳喬恩在微博回應，指她只是在IG單純想感謝馬來西亞的醫護，沒想到媒體會上新聞，還登上熱搜：

「我也不知道盲腸炎這種事情會上熱搜 …早上醒來莫名其妙的看到一些評論的謾罵，現在罵人成本好低，老娘也是沒想上這種熱搜的，沒有新聞可以去寫別的，謝謝啊。」



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