4歲出道童星轉眼18歲出櫃認雙性戀 代表作一句同性戀笑話成經典
撰文：聯合新聞網
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美國熱門情境喜劇《摩登家庭》（Modern Family）曾風靡全球，其中由童星Aubrey Anderson-Emmons飾演的「莉莉」因一句「我不是越南人，我是Gay！」成為經典搞笑橋段。如今已經年滿18歲的Aubrey，公開自己是雙性戀，獲得粉絲熱情支持。
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Aubrey在社群分享一段對嘴影片，模仿自己在《摩登家庭》中飾演的莉莉，重現那幕家人帶她去越南餐廳，她堅定反駁「不，我不是！我是Gay！」的經典場景。影片中她還打上文字說：「大家一直說我是Gay，但我其實是雙性戀。」貼文配文寫道：「祝大家驕傲月快樂，晚安～」並加上多個LGBTQ+標籤。
Aubrey自4歲起參與《摩登家庭》，飾演同志伴侶收養的越南裔女孩。該劇不僅塑造代表性角色，米契與卡梅隆這對同志情侶也成為美劇經典，並兩度獲得GLAAD媒體獎肯定。
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