《鬼眼》最萌童星「斷崖式劣化」變鬍鬚肥叔　驚傳日前因此事被捕

37歲荷里活男星海利喬奧斯蒙（Haley Joel Osment）是童星出身，和布斯韋利士（Bruce Willis）合演的《鬼眼》（The Sixth Sense）、《人工智能》（A.I. Artificial Intelligence）大受好評，尤其他小時候一張稚嫩的臉蛋，被譽為最可愛童星。



沒想到長大後他斷崖式劣化，更驚傳他在4月8日於加州滑雪勝地「馬姆莫斯湖」遭到逮捕。

Haley Joel Osment（前）當年憑《鬼眼》獲得奧斯卡及金球獎最佳男配角提名。（《鬼眼》劇照）

約6歲的Haley Joel Osment在《阿甘正傳》中飾演阿甘的兒子。（《Forrest Gump》劇照）

還有在《人工智能》擔正做主角與Jude Law演對手戲 點圖放大重溫Haley Joel Osment當年的萌樣：

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海利喬奧斯蒙在公共場合喝得酩酊大醉，以及持有受管制物品遭到逮捕。知情人士透露，他因為洛杉磯大火失去了一切，生活陷入困境。

目前他已經被釋放，但還要等藥物檢測結果出爐，才會確定是否起訴他。

知情人士透露，海利喬奧斯蒙最近生活遇到很多挫折，尤其洛杉磯在1月遭受野火肆虐，他就是受災戶，失去房子、失去一切，雖然他暫時找到居住地，但他的保險公司卻拒絕理賠他的損失。

「斷崖式劣化」變鬍鬚大叔 點圖放大看看Haley Joel Osment的近照：

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