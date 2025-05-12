11歲童星死前「昏迷不醒心跳停止13次」家屬質疑醫療疏失延誤救治

曾參與Netflix劇集《最初的朋友》（Sintonia）的巴西童星米蓮娜布蘭道（Millena Brandão）於2日病逝，年僅11歲。而布蘭道的母親受訪時心痛表示，女兒生病數日病況急速惡化，最終不敵病魔過世，但卻仍不清楚確實死因，質疑院方涉醫療疏失。



據《People》報導，米蓮娜的母親泰絲（Thays Brandão）透露，女兒從4月24日開始出現劇烈頭痛，伴隨嗜睡、食慾不振等症狀。家人們見狀立刻帶她就診，但卻未得到妥善治療，醫生只說可能是得了登革熱，卻沒進行任何檢查，開了退燒止痛藥就打發他們回家。

巴西童星米蓮娜布蘭道於2日病逝，年僅11歲。（IG@millenamboficial）

【圖輯】點圖放大看更多米蓮娜布蘭道（Millena Brandão）照片👇👇👇

+ 16

不過回家後的米蓮娜病況迅速惡化，疼痛加劇，一度難以正常走路，於是在26日再度就診，但仍吃了院方閉門羹。2天後，米蓮娜在家中浴室昏倒，泰絲痛心回憶：

「她當時用手捂著頭，痛得尖叫。」



米蓮娜住進醫院後，隔天早上就突發心臟驟停，自此昏迷再也沒清醒。醫生經電腦斷層掃描，發現她腦中有顆5厘米大的腫塊，但礙於院方沒有神經專科醫生，無法立即確認該腫塊究竟是腫瘤、囊腫、水腫還是血塊，導致米蓮娜的狀況越來越糟。

醫生經電腦斷層掃描，發現她腦中有顆5厘米大的腫塊。（G1）

泰絲哽咽道，「她幾乎每天都會心跳驟停2到3次，以前她從未有過這種狀況。甚至有天，還出現7次呼吸驟停，醫生不時在壓胸，或者用電擊去顫器搶救」，總計發生13次的心臟驟停，最終醫生判定米蓮娜腦死。

【圖輯】點圖放大看更多Netflix劇集《最初的朋友》劇照👇👇👇

+ 9

在與老公路易斯布蘭道（Luiz Brandão）商量後，決定送女兒離開，不願再讓她和他們一同受苦，忍痛關閉維生系統。5月3日泰絲正式公布女兒死訊，附上米蓮娜頭戴光環、穿著天使翅膀的照片說道，「她現在正安息在全能天父的懷抱裡，在天堂快樂地玩耍。我們一起共度的回憶，將永存我心；我永遠不會忘記妳那充滿感染力的歡笑與喜悅。」文中更數度傳達對女兒思念，字字句句吐露愛意，讓人不捨。

【同場加映】羅梓龍三年驚變吳彥祖 盤點過去13位童星黎姿竟然唔係最靚？（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 26

延伸閱讀：

快訊／具俊曄大暴瘦露面！S媽發聲「我要堅強」 小S陪伴過母親節

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】